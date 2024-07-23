漢光實兵操演 「愛三」首度部署花蓮

愛三飛彈連由高雄長程機動至花蓮，保存戰力並完成部署。（記者游太郎攝）

2024/07/23 05:30

〔記者游太郎、吳哲宇／綜合報導〕衡山指揮所昨日清晨六時下達「電光捷報」後，為期五天四夜的國軍「漢光四十號」實兵演習正式展開，海、空軍機艦緊急升空、出海執行戰力保存，陸上兵力進行同心、自強動員，官兵結合民間資源進行物資動員，迅速將作戰軍需物資完成補充。

總統今親臨驗證保存戰力成果

衡山指揮所昨日破曉下達演習狀況，駐防西部的幻象、IDF空軍戰機、運輸機從各基地緊急起飛轉場，前往花蓮佳山、台東志航基地的地下機堡進行戰力保存。昨也首度驗證F-16V掛載制海魚叉反艦飛彈直接駛入佳山洞庫，模擬加油整補後，直接起飛反擊在東部外海出現的共軍航艦戰鬥群，較往年更接近戰況。總統賴清德今天將親臨視察，驗證保存戰力成果。

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海軍艦艇則緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命，布雷艇在各關鍵航道防禦性布雷，模擬遲滯共軍，海、空軍機動飛彈車緊急機動前往特定地點待命警戒；陸軍於「紅色海灘」等區域，尋找防禦要點構築工事。

至於愛國者三型飛彈連昨天也自高雄仁武駐地長程機動近三百公里，轉進至花蓮保存戰力，並肩負保衛空軍佳山及花蓮等基地，這是愛三飛彈成軍以來首度部署至花蓮，展現國軍靈活部署的能力。

官員表示，愛三飛彈部署原以保衛北、中、南都會區及高價值產業等為主，但這次遠程機動、保存戰力至花蓮，顯示國軍的防衛部署模式已逐漸改變，因共軍航艦戰鬥群及空軍遠程投射火力大幅增加，東部的防空戰力也有調整的必要。

另外，全台後備旅昨上午同時動員編成，緊急召集全台後備官兵前往戰術位置，演練支援常備部隊等任務及臨戰訓練。

由於颱風「凱米」持續逼近台灣，國安人士表示，颱風勢必對演習有所影響，但不會導致演訓中斷，相關單位都會緊密追蹤，調整用兵作為。

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