防制中國假訊息 歐洲議會將借鏡台灣

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）九日開會提出訪問台灣成果報告。圖為十一月訪台期間召開記者會回應媒體提問。（資料照）

2021/12/10 05:30

〔政治中心／綜合報導〕歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）九日開會提出訪問台灣成果報告，結論稱取得巨大成功，獲得中國如何以假訊息介入影響台灣的具體成果，將把台灣經驗納入明年正式報告。

台灣抗中經驗 明年納總體報告

INGE代表團上月三至五日訪問台灣，這也是歐洲議會史上首次官方代表團訪台，除官方拜會外，也與專研假訊息防制的智庫、媒體及公民社會團體座談。

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INGE訪台成果報告指出，這是INGE首次在國外執行任務，也是歐洲議會首次派出官方代表團，訪台前後吸引大量媒體報導且交流層級高、行程密集。結論認為訪問取得巨大成功。報告中除提及會見包括蔡總統、蘇揆等政府官員外，另表示歐洲議會議員與台灣的立法委員、民間社會代表和駐台北的歐洲經濟貿易辦事處建立聯繫，將有利未來的交流。

在了解台灣如何受到中國試圖以虛假訊息干預台灣民主的經驗，報告表示獲得一些具體例子，例如中國利用有影響力的人在TikTok和YouTube上傳播親中國訊息，或中國代理人在WhatsApp或LINE等應用程式的私人群組中操縱訊息，且涉及文化、體育和外交政策。北京也採取多種形式干預，例如成立公司、人才引進、資助政治活動、利用宗教機構和團體等。

報告也指出，台灣方面提出數個負責在台灣和其他民主國家進行訊息操縱和其他混合行動的機構，這些機構也經常在中國執行「穩定」行動。同時提到中國共產黨和統戰部的附屬組織，在傳播親中訊息特別活躍以及在網路上騷擾獨立記者或反對者。

INGE認為，中國正在學習俄羅斯的策略，即透過少數群體分化民主社會；另一個令人擔憂的領域是中國利用其經濟影響力滲透台灣電視和平面媒體，並利用台灣相當大的新聞自由度和競爭性媒體環境來傳播虛假訊息並影響輿論。

INGE明年將提出外國勢力干預歐盟民主程序的總體報告，訪台任務報告成果將納入其中。

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