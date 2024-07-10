宣示議會成立「專案小組」 凌濤：全面清查鄭文燦市府開發案

桃園市議員凌濤。（資料照，記者張嘉明攝）

2024/07/10 08:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉入土地開發案收賄，桃園地院更裁、提高到1200萬元交保；桃園市議員凌濤今（10）日表示，外傳鄭文燦涉弊「不只一案」，他將在桃園市議會下個會期大會發起「專案小組」，調查有關涉入會議、鄭市府官員，全面清查弊案。

凌濤指出，鄭文燦在市長任內涉嫌利用公權力收受賄賂，身為民意代表，市民正在看他們如何堅持正義，把檢驗力道推到最大化，而他一路走來一直以最乾淨的政治標準、最強力的提案、最多的選服案件及爭取預算的量能，此刻，他們必須回應桃園市民對公平正義的期待，因此，他決定率先在下一個正式會期開始，以桃園市議會議事規則、第12章「審查會與專案小組」第65、66、67條，在大會提案啟動「專案小組」，針對鄭文燦任內與土地利益有關，疑似有弊端的決策徹底清查。

請繼續往下閱讀...

凌濤表示，調查小組將調閱包括鄭市府任內工業區變更會議、捷運站址會議、重劃區等土地相關會議，及鄭市府時期官員的約詢，這些資料將再度送交檢調，全面調查。

凌濤也指出，不用擔心他個人的安危，也在9日晚間向桃園警分局申請，加固桃園區服務處的維安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法