抓到了！彰化和美垃圾遭整車退運 原來「回收黑洞」在這裡

彰化和美垃圾遭「整車退運」，20公噸垃圾重新破袋進二次回收分類。（和美清潔隊提供）

2024/07/10 17:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕抓到了！彰化縣7月1日起提高垃圾「整車退運」標準，和美鎮有1輛垃圾車被發現有58件分類不合格，導致全車20公噸垃圾遭到「整車退運」的命運，清潔隊火速找到原因，原來是公寓大廈的垃圾子車成為「回收黑洞」，和美鎮祭出垃圾子車抽驗新制，只要有1袋被查獲12個不合格數累計2次，就請該棟大樓住戶自行拿垃圾來丟。

和美鎮清潔隊表示，這次遭到退運的垃圾車，運回隊部後，就用機具全面破袋，再進行二次分類與回收。發現這輛垃圾車以收運公寓大廈的垃圾子車為主，再加上部分沿途收運的家戶垃圾，但因為沿路收家戶垃圾，大部分都有經過隊員檢查把關，垃圾子車通常是整車一起倒，反而成為檢查死角。

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和美清潔隊指出，為了讓公寓大廈全體住戶落實垃圾分類，不要讓少數人認為，反正也查不出是那一戶所丟的垃圾，就乾脆不做分類，即日起實施垃圾子車的新制，比照溪州焚化廠的抽驗辦法，也就是抽驗幾袋垃圾裡，只要有1袋有12個分類不合格或廚餘佔3成，就視為違規，一旦累計2次違規，就要求住戶必須自己拿垃圾來丟，等到該棟大樓垃圾分類情況有明顯改善與達標，再來考慮恢復收運垃圾子車。

和美清潔隊強調，從收運的垃圾子車發現，在上層的垃圾都有做分類，但塞在下層的垃圾袋幾乎都不做分類，已成為隊員的清運惡夢。這次和美被「整車褪運」，就是散落垃圾有24個塑膠類、22個紙容器、7個鋁罐、4個玻璃罐、1個鋁罐，因為散落垃圾的分類不合格超過50％被退運，光是出動人力二次回收、運載垃圾4趟油錢等等，被退運1輛垃圾車的人事、油錢成本大約5萬元，代價太過慘重。

和美鎮長林庚壬表示，和美鎮近來垃圾減量有成，讓每日人均垃圾量大幅降低，當初就是先鎖定事業廢棄物混入家用垃圾部分進行破袋檢查，這次遭到退運，許多人都感到很意外，如今找出「回收黑洞」，針對老舊公寓大樓進行垃圾子車抽驗檢查，希望終結被退運的惡夢。

彰化縣和美鎮垃圾被「整車退運」，因為散落垃圾有58件不合格，超過5成的門檻標準。（和美清潔隊提供）

彰化縣和美鎮垃圾被「整車退運」，因為散落垃圾有58件不合格，超過5成的門檻標準。（和美清潔隊提供）

彰化縣和美鎮垃圾因為被「整車退運」，查出回收黑洞是「垃圾子車」。（和美清潔隊提供）

彰化縣和美鎮垃圾被「整車退運」，發現少數民眾把垃圾丟「垃圾子車」存有僥倖心態，許多資源物品都沒有回收。（和美清潔隊提供）

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