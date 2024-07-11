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醋勁大發？台東78歲翁殺同居人縱火 孫子手掌也被砍

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺同居人縱火，他坦承犯案，還吐露積累的不滿。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺同居人縱火，他坦承犯案，還吐露積累的不滿。（記者劉人瑋攝）

2024/07/11 07:18

首次上稿 06:05
更新時間 07:18

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台東78歲翁殺妻又傷孫 供詞與家人說法南轅北轍

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣東河鄉今（11）日凌晨0時許發生一場人倫悲劇，78歲潘姓男子疑似因64歲張姓同居人練豐年祭舞蹈晚回家，醋意大發，竟涉嫌持刀砍死同居人後縱火，連聞聲進門察看的同居人孫子也被砍傷手掌；潘嫌事後向警方投案，目前調查當中。

警消調查，今0時獲報一棟3樓民宅發生火警，警消到場後先看到的卻是在屋外的許姓男子雙掌流血不止。警消迅速滅火後，發現主要火勢集中一樓房內，床上倒臥死者已可見骨。

警方找到留在現場的凶嫌，潘嫌當場就承認是他放火，到派出所時再度坦承犯行。

潘嫌表示，許男是他揮刀驅趕時無意砍傷，他把房子過戶給同居人，同居人好幾年前就已經早出晚歸，也懷疑同居人與他人有染，他幫忙帶孩子、孫子，豐年祭晚歸只是導火線。

據了解，約36年前，潘嫌妻子過世，與喪偶的張女同居，潘嫌家屬表示，當時潘嫌濃情蜜意，不顧全家反對要與張女交往。張女的子女表示，其實兩人平時感情還不錯，只是因晚歸發生多次口角，本有協調未果，事發當時張女正在練習舞蹈，被潘嫌來電數次催回家，想不到請小孩回家察看，竟聽到「阿嬤死了」！

潘嫌供稱，本來兩人已上床睡覺，但看到張女仍在滑手機、貌似與人聯繫，兩人因此又爆口角，他氣憤之下進廚房拿刀回來砍殺，後又以家中汽油潑灑焚燒房間。

起火原因及詳細案情仍待進一步釐清，現場及屍體也待進一步鑑識。

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺同居人縱火，家人在現場外痛哭失聲。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺同居人縱火，家人在現場外痛哭失聲。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺妻縱火，圖為犯案用打火機。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺妻縱火，圖為犯案用打火機。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺同居人縱火，圖為犯案用打火機。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉78歲潘姓男子涉嫌殺同居人縱火，圖為犯案用打火機。（記者劉人瑋攝）

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