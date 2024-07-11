台東78歲翁殺同居人又傷孫 供詞與家人說法南轅北轍

台東縣東河鄉潘姓男子涉嫌殺害同居人後縱火燒屋，台東縣消防局成功大隊動員各分隊馳援搶救，事後得知慘劇的死者家屬趕到現場幾近崩潰。（記者劉人瑋攝）

2024/07/11 07:13

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醋勁大發？台東78歲翁殺同居人縱火 孫子手掌也被砍

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣東河鄉78歲潘姓男子今天凌晨殺害同居人後縱火，死者張女的許姓孫子也被潘嫌砍傷手掌及手指，潘嫌在派出所供稱是揮刀驅趕孫子離去誤傷，其他家人說法卻有出入，案情還有待釐清。

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潘嫌到案後再派出所拘留，受傷的許男仍在院治療，事後趕來的死者兒女凌晨先接受警方詢問。警方初步調查，根據雙方說詞，死者子女聲稱，事發時睡在二樓的許姓孫子曾致電稱「阿公（潘嫌）、阿嬤吵很兇」，甚至還偷錄一段對話，他們當時在電話中只是交代許姓孫子「不要再錄了，快去睡」，沒多久爭吵結束，想不到接下來潘嫌竟手握凶刀上二樓敲門。

據死者家屬說，潘嫌對這孫子較嚴厲，當時許姓孫子一見潘嫌持刀站在門口，就高喊「阿嬤」求助，潘嫌竟答「阿嬤死了」，接著雙方甚至還扭打，許男的手才會被砍傷，直到許男趁隙帶傷逃出，向外面的表弟求救，接下來就見到一樓兩位長輩的房內冒出火光。

但潘嫌到案後向警方供稱，他與許男無冤無仇，上樓僅是喚其快逃，但對方慌張，以為他提刀是要殺許男，在慌亂中才誤傷。

凶嫌供稱，因當地加油站很早就下班，許多居民家中皆備有汽油，他行凶後就是拿家裡備用的燃油縱火燒房。至於凶刀，仍待警方找尋。

許男就醫時，對阿公為何要殺他也只是答手部的傷「是阿公殺的，但不知原因」。

潘嫌36年前與死者同居，潘嫌育有2子，死者有4子女，潘嫌到派出所後直後悔「自已只顧著死者4子女，如今連孫子都要幫忙帶，跟『台勞』一樣，反而忽略自己親生小孩」。他慶幸自己兩個孩子也有一番成就，見他為情不滿，多年前就勸他分手、由孩子奉養，但潘嫌不甘心付出多年落得人財兩失還是選擇留下。

死者女兒、孫子卻說，潘嫌年紀大了、常胡思亂想，「媽媽在外面也沒有其他男人」，甚至之前還籌備全家到越南出遊，團費都付了，卻因潘嫌反對、竟剪掉死者護照，最後只好作罷。雙方子女大多表示這是長輩的感情問題，因此不便介入，未料如今卻以悲劇收場，讓子女悲痛不已。

台東縣東河鄉潘姓男子涉嫌殺害同居人後縱火燒屋，台東縣消防局成功大隊動員各分隊馳援搶救。（記者劉人瑋攝）

台東縣東河鄉潘姓男子涉嫌殺害同居人後縱火燒屋，台東縣消防局成功大隊動員各分隊馳援搶救，事後得知慘劇的死者家屬趕到現場幾近崩潰。（記者劉人瑋攝）

台東東河鄉78歲潘姓男子向警方坦承，殺害同居人後以打火機引燃家中的汽油縱火燒屋。（記者劉人瑋攝）

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