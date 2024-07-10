賴士葆開車「未禮讓」撞2人 發文稱「A柱死角」惹禍

國民黨立委賴士葆昨晚駕車行經台北市大安區時，疑因未禮讓斑馬線上行人、當場撞飛兩名趁綠燈通過的婦人，今上午出面道歉。（記者王藝菘攝）

2024/07/10 09:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委賴士葆昨晚駕車行經台北市大安區時，疑因未禮讓斑馬線上行人、當場撞倒兩名趁綠燈通過的婦人，導致婦人骨折、頭部撕裂傷送醫。消息傳出後引發外界議論，他的臉書也遭到網友洗版砲轟。今上午近9點他在臉書則發出道歉聲明，稱因天色昏暗及A柱死角不慎撞傷行人，對此意外深感歉意。不過在道歉聲明底下仍有網友持續砲轟。

今年73歲的國民黨立委賴士葆，9日晚間駕車行經台北市瑞安街208巷口，在左轉時疑似未禮讓行人，竟撞倒2名正趁綠燈過馬路的女性，導致63歲張姓婦人左腳踝骨折、59歲蔡姓婦人頭部撕裂傷，兩人被送往醫院接受治療，事故原因有待警方進一步釐清。

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在消息傳出後有網友到賴士葆的臉書留言砲轟，怒嗆「賴立委帶頭示範行人地獄！」、「開車撞人的國民黨立委，好可怕」、「不是要禮讓行人？」

今上午8點41分賴士葆在臉書也發布道歉聲明，稱「因天色昏暗及A柱死角，在綠燈前行左轉時不慎撞傷兩位行人，立即陪同傷者到醫院檢查處理，對此意外事故深感歉意，今後會更加小心謹慎，並對傷者負擔全部責任。」

不過在道歉聲明底下仍持續出現網友留言砲轟「錯就錯不要怪天色A柱，勇於認錯」、「好好向對方賠錢道歉吧」、「請個司機吧！你不適合再開車了」、「又怪A柱哦？ 頭不會轉嗎」、「懷疑立委大人有減速禮讓嗎？」、「有問題就推給A柱，真是人民典範啊」。

不過也有一些網友緩頰稱「勇於認錯、承擔責任！讚」、「休旅車的A柱及後照鏡體積龐大，很容易擋到視線，這點真的要小心了！」、「勇於承擔面對是最佳的榜樣！委員加油！」、「最近委員勞累了許多，要保重身體，注意行車安全」，還有人稱「凡事小心，路上側翼很多...」，引發其他網友不滿「這樣的話也講得出口」。

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