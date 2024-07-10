台中44歲女教師抱2歲女墜樓雙亡 夫和另名女兒在美國

台中驚傳44歲母抱2歲女墜樓雙亡，警方封鎖母子倒臥的人行道現場採證中。（民眾提供）

2024/07/10 11:28

首次上稿 09:43

更新時間 11:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區忠孝路與學府路附近一棟12樓的社區大樓，今天（10日）上午8時許發現一對母女倒臥門前人行道，向警方通報有人路倒，但員警到場卻發現並非路倒，而是住該大樓的3樓住戶，母女從大樓13樓墜樓，兩人都當場身亡，初步研判無外力介入，母親是44歲林姓女國中教師，其女年齡僅約2歲，丈夫與另一女兒目前人在美國，全案報請檢察官相驗中。

請繼續往下閱讀...

台中市警局三分局初步鑑識，並無外力介入，墜樓處有翻越護欄的痕跡，她把幼女抱在懷中墜樓，據指出，死者林女是國中教師，與丈夫及另一女兒同住上述大樓，丈夫與女兒目前人在美國，預計這兩天要返回台灣，警方已經通知人在高雄的死者之母，正趕赴台中

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法