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首頁　>　社會

台中44歲女教師抱2歲女墜樓雙亡 夫和另名女兒在美國

台中驚傳44歲母抱2歲女墜樓雙亡，警方封鎖母子倒臥的人行道現場採證中。（民眾提供）

台中驚傳44歲母抱2歲女墜樓雙亡，警方封鎖母子倒臥的人行道現場採證中。（民眾提供）

2024/07/10 11:28

首次上稿 09:43
更新時間 11:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區忠孝路與學府路附近一棟12樓的社區大樓，今天（10日）上午8時許發現一對母女倒臥門前人行道，向警方通報有人路倒，但員警到場卻發現並非路倒，而是住該大樓的3樓住戶，母女從大樓13樓墜樓，兩人都當場身亡，初步研判無外力介入，母親是44歲林姓女國中教師，其女年齡僅約2歲，丈夫與另一女兒目前人在美國，全案報請檢察官相驗中。

台中市警局三分局初步鑑識，並無外力介入，墜樓處有翻越護欄的痕跡，她把幼女抱在懷中墜樓，據指出，死者林女是國中教師，與丈夫及另一女兒同住上述大樓，丈夫與女兒目前人在美國，預計這兩天要返回台灣，警方已經通知人在高雄的死者之母，正趕赴台中

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