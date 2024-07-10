台中女教師抱2歲幼女墜樓雙亡 育嬰留停將結束竟發生憾事

林姓女教師抱著幼女墜樓死亡，校長難過說，她前兩天才說要辦理復職。（民眾提供）

2024/07/10 15:28

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台中44歲女教師抱2歲女墜樓雙亡 夫和另名女兒在美國

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職台中市某國中國文教師的林姓女教師，今天上午8時許，抱著僅2歲的幼女於住處大樓12樓墜樓雙亡，她的丈夫與長女目前人在美國，預計這兩天返台，其任職學校的校長說，深感驚訝遺憾與難過，請育嬰假2年的她，前兩天才說要辦理復職（8月1日），該校總務主任也說，這位老師曾當過導師，帶過完整一屆班級三年，家長與其他老師與學生都相當肯定，教學很認真，校方將盡力協助家屬。

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年約44歲的林老師懷中抱著2歲幼女墜樓死亡，她的丈夫與另一女兒目前人在美國，警方通知在高雄的母親（幼女的外婆）到台中協助調查，目前初步鑑識顯示，並無外力介入。

林老師任職的國中校長表示，林老師因休育嬰假2年，校方不知她的近況，不過，她前幾天曾打電話給學校的人事主任，詢問復職的細節，她還說自己會辦理復職，發生這起憾事，學校同事都很難過。

總務主任則表示，對林老師墜樓深感不解與遺憾，林老師曾當過導師，帶過完整一屆班級三年，家長與其他老師，還有他曾經任教過的學生都相當肯定，她教學認真，評價頗高，在休育嬰假之前都沒有任何異狀。

他指出，林老師2015年從高雄轉任該校，但2016年3月至2017年8月曾請第一次育嬰假，時間約1年半，2022年8月至今年7月31日請第二次育嬰假，預計今年8月1日起上班，校方得知此憾事之後，將會同教育局的督學，以及家長會長等人探視家屬，盡力協助後續。

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