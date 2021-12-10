今年迄今51案 美國會友台案爆炸性成長

外交部北美司長徐佑典表示，第一一七屆美國國會迄今未滿一年，聯邦參眾兩院所提支持台灣或與台灣有關的相關議案多達五十一案，遠遠超過上屆第一一六屆國會兩年總計共卅二案。（資料照）

2021/12/10 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國國會挺台大爆發！外交部昨表示，今年台美關係進入嶄新的階段，自拜登政府一月就任以來，各階層官員多次強調台美關係堅若磐石，並兩度贈台共四百萬劑疫苗等具體行動，展現對台灣的堅定支持與友誼。其中，美國聯邦參眾兩院今年迄今已提出五十一案支持或與台灣相關議案，展現強勁友台動能。

遠遠超過上屆兩年32案

外交部北美司長徐佑典表示，第一一七屆美國國會迄今未滿一年，聯邦參眾兩院所提支持台灣或與台灣有關的相關議案多達五十一案，遠遠超過上屆第一一六屆國會兩年總計共卅二案。此外，今年提出的議案內容，不只限於安全與經貿議題，更擴展到其他所有台美關係各層面上，凸顯國會對台灣的支持與對台灣議題的關切，動能非常強勁。

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徐佑典回顧，今年台美關係互動密切，美國放寬對台交往準則，並且持續鼓勵深化台美關係。國務院在四月也正式宣布，修訂完成對台的交往準則，鬆綁不合時宜的交往限制，並強調台灣是民主典範，也是美國最密切的安全及經濟夥伴之一，強烈鼓勵美國政府各相關部門跟台灣交往互動。其中，包括一月邀請我駐美代表蕭美琴出席拜登總統就職典禮，以及這兩天獲邀參與拜登主持的民主峰會線上會議，都是例證。

他也指出，美方逐步落實對台軍售常態化，並聯合盟邦共同強調台海和平穩定的重要性；台美也持續強化雙邊經貿關係，今年六月卅日重啟延宕多年的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，不僅恢復原有對話機制，更創造新對話機制，在更多層面上有更多交流。而在疫情嚴峻之下，今年仍有聯邦參眾議員共三團分別搭乘軍機訪台，以實際參訪展現對台與台美關係的支持。

美發起公益媒體基金

我將捐贈一百萬美元

徐佑典也提到，我國為響應美國政府號召，將捐贈公益媒體國際基金。這項基金是在民主峰會架構下，美方邀請各國優先考量捐助的基金，協助獨立公益媒體度過疫情後嚴峻生存危機，協助公益媒體健全發展，並且獲得美國政府的大力支持。我國為協助反制假訊息，支持獨立公益媒體以及提升全球民主韌性，將從明年開始以三年為期，捐贈該基金總計一百萬美元。

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