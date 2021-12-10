助台參與WHA 日相岸田允持續推動

日本首相岸田文雄九日在國會參議院中被問到有關台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）時表示，將持續推動爭取相關國家的支持。（法新社檔案照）

2021/12/10 05:30

岸信夫與加國防長視訊會議 台海和平穩定達成共識

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透日文網報導，日本首相岸田文雄九日在國會參議院中被問到有關台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）時表示，將持續推動爭取相關國家的支持。此外，日本共同社報導，日本防衛大臣岸信夫九日首度與加拿大國防部長安南德舉行視訊會議時，就台灣海峽和平穩定的重要性達成共識。

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「國際衛生不該有地理空窗」

岸田在答覆自民黨參議員有村治子的質詢時，做上述表示。岸田說，日本政府一貫主張，因應國際衛生課題不該有地理上的空窗，「一直以來始終支持台灣以觀察員身分參與WHA」；特別是像武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情這種對全球造成重大影響的傳染病，「以自由、透明及迅速的形式，包括像台灣這樣在武肺防疫對策上採取有實際效果的措施且獲致成果的地區，與全球各國廣泛分享所獲得的知識，至為重要」。

日本外務大臣林芳正也強調，七大工業國集團（G7）在今年五月倫敦的外長會議也發布公報，支持台灣有意義參與WHA。

有村治子曾領銜提案支持台灣以觀察員身分參與WHA，她在該案於六月獲得日本參議院全體一致通過後發推文表示，身為提案人，她明確支持台灣在國際防疫此等全球性價值上的存在感。

印太合作 日加防長確認強化

另一方面，日、加國防部長九日視訊會談三十分鐘後，岸信夫在推特發文，指雙方就台海和平穩定的重要性達成共識，也強烈反對中國在東海、南海以武力片面改變現狀的嘗試，以及加劇緊張的行為。岸信夫也表明對中國實施「海警法」感到嚴重憂慮。

針對印太問題，雙方確認將就強化及維持「自由而開放的印度—太平洋」進行合作。岸信夫並對加國出兵就北韓海上違法交易進行監視與警戒表示肯定。

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