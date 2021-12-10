台斯簽首屆經合宣言 再達成9項MOU

今年十月下旬，國發會主委龔明鑫及科技部長吳政忠等官員率領六十六人經貿考察團訪問斯洛伐克，台斯雙方已簽署七項合作備忘錄。圖為龔明鑫（左三）、吳政忠（左四）等人抵斯洛伐克訪問與斯國經濟部政務次長葛力克（左二）合影。（取自國發會臉書）

2021/12/10 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣與斯洛伐克昨天簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」，雙方共簽署九項合作備忘錄，為台斯雙方未來在經貿與教育、科研與觀光等領域的交流合作奠定良好機制；此外，斯洛伐克政府也明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

今年十月我訪斯國 已簽七項備忘錄

今年十月下旬，國發會主委龔明鑫及科技部長吳政忠等官員率領六十六人經貿考察團訪問斯洛伐克，台斯雙方已簽署七項合作備忘錄。此次斯洛伐克由經濟部政務次長葛力克率團訪台，與我方進行首屆的跨部會經濟合作諮商會議。

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這次台灣與斯洛伐克簽署九項合作備忘錄，涵蓋教育人才交流、研發創新、貿易拓銷、科學園區、太空、觀光、智慧城市、科學研究等領域的合作，並推進台斯產業對接與經貿投資連結，持續提升雙邊實質合作夥伴關係。

至於為期三天的「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，雙方已針對「經貿」及「教育、科研與觀光」舉行兩個工作小組會議，台斯雙方就貿易、投資、電動車、觀光、科學園區、太空科技等領域討論合作與交流。

葛力克也與經濟部次長陳正祺共同主持首屆台斯經濟諮商會議；斯國外交部經濟合作總司長季絲則與外交部歐洲司代理司長陳詠韶共同主持第六屆台斯外交部總司長級諮商，探討持續合作項目，斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽BIA。

斯國投資暨貿易發展局官員另在「二○二一斯洛伐克投資商機論壇」介紹斯國投資環境；經濟部國際貿易局也舉辦雙邊商機媒合會，我國廠商也與斯國企業進行近兩百五十場對談，討論電動車、半導體等潛在合作領域。

外交部指出，明年將在斯洛伐克舉辦第二屆跨部會經濟合作諮商會議，持續深化台斯交流。

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