謝國樑稱基隆財政20年來最好 周軒吐槽：因為你前一手是林右昌！

謝國樑（見圖）今天宣稱現在基隆市財政是「20年來最好」，被政治工作者周軒狠狠吐槽「因為你前一手叫林右昌」！。（資料照）

2024/07/21 22:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免基隆市長謝國樑話題持續延燒，謝國樑今天（21日）宣稱現在基隆市財政是「20年來最好」，遭政治工作者周軒狠狠吐槽「因為你前一手叫林右昌」！

目前基隆市選委會正在進行罷免謝國樑二階連署書查對工作，謝國樑昨天（20日）聲稱假如罷免正式開跑，市民將要付出3000萬的公帑。發動罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」反批，罷免就是在止損，阻止謝國樑隨意浪費市庫。

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謝國樑今天到基隆七堵南興市場與前總統馬英九同台掃街時，受訪回應稱自己上任以來將負債67億減少到58億，減少9億，且小孩營養午餐、青年電動機車、電纜地下化等預算全部增加，現在基隆市政府財政是20年來最好的一刻，相信市民有感。

對此，周軒在臉書上吐槽：「謝國樑今天上午回應罷免的理由叫做『現在基隆市政府財政是20年來最好的一刻』。因為你前一手叫林右昌，不然國樑公子發電動車、鋪人工草皮、請楊寶楨、安心亞當觀光大使，基隆市政府早就爆了！」

網友也紛紛表示，「沒有接過許財利跟張通榮後面的基隆市，都不算厲害啦」、「這理由剛好證明自己對市政多外行，笑死」、「照他說的做一年基隆財政20年最好，那國涼（樑）應該去當國民黨主席、以後當總統了」、「林右昌接手基隆時，基隆是破產邊緣，好不容易花8年做了許多建設，還幫基隆還了56億，把好的財務狀況交給謝。結果他到處亂撒！看了就火大！」

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