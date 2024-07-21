訪美談民眾黨兩岸主張 黃珊珊：台灣是主權獨立國家 盼與中國對話

民眾黨立委黃珊珊昨（20）日赴美國密西根州先與5位密西根州政治領袖會面，晚間則進行僑胞餐會，並以「台灣第三勢力為題」演講。（民眾黨提供）

2024/07/21 16:48

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院本會期在上週畫下句點，休會期間朝野立委相繼出國拚外交，民眾黨立委黃珊珊昨（20）日赴美國密西根州先與5位密西根州政治領袖會面，晚間則進行此行首場僑胞餐會，並以「台灣第三勢力為題」演講。

黃珊珊演講時表示，民眾黨與其他兩黨差異，在於民眾黨沒有意識形態包袱，也不會將意識形態作為「政治操弄」的工具，在尊重大家對台灣跟中國有不同的歷史記憶的前提下，目前台灣仍有超過80%以上的人傾向兩岸之間維持現狀。

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黃珊珊也說，對民眾黨而言台灣已經是主權獨立的國家，台灣有自己的政府、軍隊、貨幣及人民，跟中國雖有歷史淵源，但互不涉及治權，所以台灣民眾黨主張「台灣自主，兩岸和平」，希望在此前提下與中國開展友善的對話降低惡意螺旋，確保兩岸之間不會有擦槍走火的機會。

針對黃珊珊昨日訪美行程，民眾黨國際部主任林子宇說明，黃珊珊昨日抵達密西根即與當地的政界領袖及僑領進行午餐會，除陪同的40位僑領外，還包含州參議員Stephanie Chang、州參議員Sue Shink、州眾議員Rosemary Bayer、州眾議員Jason Morgan及韋斯特蘭市（Westland）市長Kevin Coleman。

林子宇轉述，台裔第二代的州參議員Stephanie Chang表示，相當歡迎黃珊珊訪問密西根，更提及提升台灣與密西根州甚至是整個美國的關係將會是她努力的方向；韋斯特蘭市長Kevin Coleman相當友台，不僅曾到訪台灣兩次，長期以來在促進台灣僑民活動中發揮重要作用，深受當地台灣社區的喜愛與尊敬，此次為感謝黃珊珊對於促進台美之間的交流情誼，特地頒發表揚狀並期待未來能與民眾黨有更多的交流。

林子宇表示，黃珊珊晚間6時在當地飯店以「台灣第三勢力」為題進行僑胞晚宴，共計100多位僑胞參與。美中哲友會會長李維灝致詞時說，相當開心黃珊珊能到訪密西根州，猶記得20多年前曾有立法委員到訪，但大多吃一頓飯就離開，不像黃珊珊此行在密西根州停留兩天的時間，對於密西根的重視可見一斑，這20年來不曾有立法委員在大底特律地區舉行公開活動，黃珊珊是近期首位。

林子宇也透露，黃珊珊本次率領民眾黨國際部出訪美國，預計在美停留至7月26日，除底特律地區外，還將前往華府及紐約與當地智庫及僑胞會面。

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