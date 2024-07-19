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中共懲獨22條 邱垂正：違反文明惡法

國策院昨日舉辦「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，陸委會主委邱垂正致詞時指出，中共祭出懲治台獨廿二條意見，企圖以長臂管轄、終身追訴、缺席審判、死刑、沒收財產等違反文明世界基本法律原則的惡法，威嚇台灣人民。（記者塗建榮攝）

國策院昨日舉辦「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，陸委會主委邱垂正致詞時指出，中共祭出懲治台獨廿二條意見，企圖以長臂管轄、終身追訴、缺席審判、死刑、沒收財產等違反文明世界基本法律原則的惡法，威嚇台灣人民。（記者塗建榮攝）

2024/07/19 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台祭出懲治台獨廿二條意見，陸委會主委邱垂正昨日痛批，此法定義模糊，企圖以長臂管轄、終身追訴、缺席審判、死刑、沒收財產等違反文明世界基本法律原則的惡法，來威嚇台灣人民。

挑起兩岸人民對立 製造敵意螺旋

邱垂正昨在「中共廿屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會表示，兩岸交流三十多年來，中共始終不肯正視中華民國客觀存在的事實，壓迫台灣接受「一中原則」、「台灣是中華人民共和國的一部分」，及其設定的「統一進程」政治框架。

邱強調，中共對台進行經濟脅迫、外交打壓、軍事恫嚇等複合式的壓迫作為，已成為兩岸關係緊張疏離主因，以及區域不穩定的主要根源。

邱垂正批評，近來中共更罔顧兩岸互不隸屬，台灣完全不在其司法管轄範圍內的客觀事實，發布所謂懲獨廿二條，定義模糊寬鬆，企圖以長臂管轄、終身追訴、缺席審判、判處死刑、沒入財產等違反文明世界基本法律原則的惡法，懲治威嚇台灣民眾，甚至連坐家人。

邱垂正說，這些中國頒布的法規法律，對台灣民眾沒有任何拘束力，中共當局此等做法不會獲得國際社會支持，只會嚴重傷害兩岸正常往來，挑起兩岸人民對立，製造兩岸敵意螺旋，相當負面又損人不利己。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，中共已公布「台獨頑固份子」清單，包含副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長林飛帆都被列入，這些人都沒被送到司法機關進行「缺席審判」，北京會先處理台獨小咖嗎？外界會怎麼看待？這符合習近平的想法嗎？他研判中共短期之間不會針對一般民眾，但仍需持續關注。

台大政治系名譽教授明居正說，台灣要注意中共修訂的國安法規，包括國家安全法、網路安全法、數據安全法、香港基本法廿三條，「這些都可能打到我們」。去香港轉機，手機能沒有「台獨」訊息？若出現中華民國要加入聯合國的訊息，可能會被認定台獨，不要以為這些沒有關係。

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