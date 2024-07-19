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中共三中全會閉幕 陸委會：恐強化左傾政策

國策院昨日舉辦「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，台灣大學政治學系名譽教授明居正出席擔任與談人。明居正說，再給中國廿年也無法解決現在問題，主因是政治卡住經濟，「一黨專制」不放鬆，經濟定會產生自我矛盾，形成所謂「鳥籠經濟」。（記者塗建榮攝）

國策院昨日舉辦「中共二十屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會，台灣大學政治學系名譽教授明居正出席擔任與談人。明居正說，再給中國廿年也無法解決現在問題，主因是政治卡住經濟，「一黨專制」不放鬆，經濟定會產生自我矛盾，形成所謂「鳥籠經濟」。（記者塗建榮攝）

2024/07/19 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會昨日閉幕，公報決議更加緊密團結在以領導人習近平為核心的黨中央周圍，全面建成社會主義現代化強國。陸委會主委邱垂正昨強調，這次全會聚焦研究「全面深化改革」、推進「中國式現代化」等議題，研判中共可能以「計畫經濟」、「社會主義公有制」等社會主義左傾政策，推動財稅改革、落實共同富裕。

邱垂正：密切關注北京後續作為

邱垂正在國策院舉辦的「中共廿屆三中全會與懲戒台獨新規」座談會談及，外界關注中共是否會推出新的經濟政策，該政策對中國發展路線與整體對外關係的影響。依公開資料顯示，這次三中全會聚焦研究「全面深化改革」、推進「中國式現代化」等議題。

邱研判，中共當局可能以「重分配」、「強管制」、「計畫經濟」、「社會主義公有制」等具有社會主義特色的左傾政策，進一步推動財稅改革、落實「共同富裕」，以應對當前經濟不振、外資撤離與人口老化等治理難題。

陸委會表示，這次三中全會公報，內容係延續中共「二十大」報告，仍為原則性宣示習近平上任以來所推動的全面深化改革相關政策，將密切關注中共後續相關文件，了解中共未來在經濟、社會等領域是否進一步推出具體作為。

明居正：一黨專制 必「鳥籠經濟」

台大政治系名譽教授明居正分析，中國近年來經濟問題有六大因素，一是「工業化紅利告罄」，即土地、人力、水電漲價，這是無可避免。二是「高科技無法突破」，被美國卡脖子，這兩個因素是結構性的；另外四個因素是中共所犯下錯誤，包含「強行收回香港」、「過度清零封控」、「國進民退」、「與美國打貿易戰」，導致中國經濟快速下滑。

明居正說，再給中國廿年也無法解決現在問題，主因是政治卡住經濟，「一黨專制」不放鬆，經濟定會產生自我矛盾，形成所謂「鳥籠經濟」，他對三中全會不抱很大希望。

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