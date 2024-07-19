我國防預算大幅成長 10年增7成

2015-2024年國防預算

2024/07/19 05:30

2015年3545億→2024年6068億

〔記者吳哲宇／台北報導〕根據行政院主計總處及國防部、國防報告書資料顯示，我國國防預算含年度主管預算、特別預算及基金預算，從二○一五年的三千五百多億元，上升至今年的六千億元，占GDP比率雖仍不到三％，但十年來實際軍費增幅達七成。

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因GDP同步增長 占比未達3％

近年國防預算規模自馬英九政府二○一五年的三五四五億元，上升至二○二四年的六○六八億元，累計增加二五二三億元，增幅七十一％；占GDP比率也自十年前的二．二％，已逐年成長至今年的二．五％。國防預算未能突破GDP三％，主要還是因為GDP也同步增長。

蔡英文政府開始編列二○一七年預算後，編列預算幅度及國防預算占GDP比率逐步成長，GDP占比從二○一九年的二％，逐年提升至二○二四年的二．五％；其中國防部年度主管預算增幅，在蔡政府第一任期內平均增加三．五％，在第二任期平均增加七％，最高曾一度逾十％。

另外，行政院在二○一九年、二○二一年也分別通過「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」特別預算，兩案分別從二○二○年、二○二二年執行至二○二六年，預算規模達到二四七二億元及二三七二億元。

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