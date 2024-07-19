日媒：日政府分析共軍攻台 一週內能登陸

日本讀賣新聞十八日報導，日本政府去年對共軍演習進行分析結果顯示，共軍地面部隊有能力最短在一週內登陸台灣，比以前日本政府估計約需一個月的時間更短。（取自網路）

2024/07/19 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本讀賣新聞十八日報導，日本政府去年對共軍演習進行分析結果顯示，共軍地面部隊有能力最短在一週內登陸台灣，比以前日本政府估計約需一個月的時間更短。對於共軍設想在美國來不及反應的空檔，對台發動一場超短期戰爭，日本提高警戒。

設想在美軍介入前 對台發動超短期戰爭

日本政府發言人、官房長官林芳正在例行記者會被問及此事時表示，日本政府隨時蒐集情報並進行分析，但為避免暴露政府的情報蒐集和分析能力，所以不便公開詳細內容。不過他強調，台灣海峽的和平穩定對日本及國際社會的穩定極為重要，政府持續關注日本周邊國家的軍事動向，並透過情蒐和警戒監視以期萬全。

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日本分析的共軍演習案例，主要是去年夏天前後，共軍約花了一個月時間在中國國內和近海等各地進行的飛彈發射和艦艇訓練。

據政府官員的說法，這一系列演習的結果顯示，各部隊若同時並行作戰，對台灣周邊海、空域封鎖到大量地面部隊登陸，只需要幾天。分析結果已在今年向首相岸田文雄提出報告。

共軍攻台的順序，大致為：以演習名義在中國沿岸集結、海軍艦艇進行海上封鎖、對台灣軍隊的重要系統進行網路攻擊，以彈道飛彈、巡弋飛彈攻擊台灣軍事設施，以登陸艦或運輸直升機投入部隊搶灘、建立灘頭堡，以登陸艦或民間大型貨船投入地面部隊或戰車進行地面作戰，壓制台灣。

報導指出，由於可預想台灣方面的反擊和美軍的介入，作戰會很困難，所以共軍打算在美軍主力介入前控制台灣。中國也可能試圖透過「混合戰」，亦即結合武裝攻擊和對重要基礎設施的網路攻擊，以延遲美軍和其他國家的干預。

籲檢討安保法規 緊急事態能夠迅速回應

如果共軍的超短期戰爭成為現實，日本和美國等國家能否迅速做出反應是焦點。對於日本政府而言，保護居住在台灣約兩萬名日僑和疏散靠近台灣的沖繩縣先島群島居民，也是一個問題。

報導並指出，根據二○一六年實施的安全保障相關法，日本自衛隊可向美國船舶提供後勤支援的「重要影響事態」，以及有限行使集體自衛權的「存立危機事態」等，政府有必要檢討其是否適用。在這些事態下，自衛隊的出動原則上需要事先獲國會批准，如果是超短期戰爭，政府就必須盡快做出決定。

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