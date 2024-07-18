幼園案卸責？黃珊珊稱從未督導教育局 簡舒培還原當時狀況

台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/07/18 00:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，台北市政府挨批從2022年7月首度通報後，近一年無作為，民眾黨立委黃珊珊當時擔任副市長，遭質疑任內失職，黃珊珊則表示，從沒有督導過教育局，相關幼兒園業務為教育局主管；台北市議員簡舒培17日晚間打臉黃珊珊說法，並稱當時黃珊珊還自稱「職務代理人」，出席包括教育局在內的各種行程，甚至柯市府教育局長曾燦金還常請假替黃珊珊助選，質疑是否因此沒空處理幼兒園狼師案。

簡舒培質疑，黃珊珊推託「2022年中就離職」，被打臉離職時間在8月底後，又改說沒督導教育局，甚至還想推責給在2022年7月11日就因腦中風臥病在床的副市長蔡炳坤，是有多冷血。

請繼續往下閱讀...

簡舒培指出，柯市府時期，教育局的確是由蔡炳坤督導，但在蔡病倒後，黃珊珊自稱「職務代理人」，出席包括教育局在內的各種行程，然而黃珊珊的離職時間是2022年8月28日，當時教育局早已接獲狼師案的通報，黃珊珊卻敢說完全不知情。

簡舒培表示，回顧2022年7月案發後至黃珊珊離職的這段時間，黃副市長不是忙著為新書宣傳，就是打當時的市長候選人對手蔣萬安及陳時中，或是假借市政之名的個人競選宣傳內容，雖然還在副市長的職位，但黃珊珊已滿腦子想著選舉，所謂「職代」顯然也是為了打造選舉人設，實際上無心市政，絲毫不管市府局處業務狀況。

簡舒培批評，主管教育局業務的時任局長曾燦金，為了幫黃珊珊助選，不僅曾被抓包7月底直接在公務群組發訊息幫黃珊珊打書，在黃請辭後，曾燦金還2度「請假」幫黃站台助選，包含2022年9月28日黃珊珊發布教育政策，曾燦金請假站台，挨批行政不中立、2022年10月27日黃舉辦技職教育座談會，曾燦金2度請假站台，甚至公然稱呼「準市長」。

簡舒培質疑，身為教育局長，曾燦金沒時間查幼兒園性侵案，還有餘裕請假幫黃珊珊站台；放任狼師持續任教侵害兒童權益，卻忙著拍長官馬屁想保官位，如果沒有前市長柯文哲、黃珊珊一心只想著政治利益、把整個市政府當成競選總部，局處首長怎麼會墮落至此。

簡舒培怒轟，如今案件開始延燒，黃珊珊卻只會推卸責任，嘴上說著「悲劇不該成為政治操作的工具」，但就是因為黃珊珊只關心自己的政治生涯，完全不顧台北市民，才導致悲劇一再發生，現在甚至不顧昔日同事情分，想把鍋甩到生病的蔡炳坤身上，實在冷血得令人髮指！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法