9萬多條加熱菸塞爆海關倉庫？ 衛福部：未有任何業者獲准上市

加熱菸示意圖。（美聯社資料照）☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2024/07/10 07:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕加熱菸等指定菸品需經過國民健康署的健康風險評估，方可上市販售，國民黨立委黃健豪近日向行政院提出書面質詢表示，近年來機場海關扣押大量加熱菸品，機場海關查扣之加熱菸高達9萬3800多條，造成保管倉庫堆積如山，海關肩負保管之重擔。對此，衛福部表示，目前尚未有任何一家業者送審品項審查核定通過。

黃健豪指出，日前媒體報導，日本觀光客來臺旅遊，入境時隨身攜帶之加熱菸產品通通被海關沒收，讓他們非常生氣且不解，明明加熱菸在台灣已立法通過，但是不僅攜帶入境會被沒收，更有面臨罰款之問題。日本媒體《Newsweek》更提出「台灣禁止加熱菸入境的法律，很有可能會影響到觀光」。

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黃健豪表示，據機場海關統計，光是2023年查扣非法走私加熱菸即高達9萬3800多條，早就塞爆海關倉庫。其間，造成海關人員的負擔，不僅要負擔人力與保管之責任，還要面對外國旅客被沒收之質疑與解釋，且短期間看不到解決之可能。

黃建豪說，國健署迄今已召開20至30場審查會議，為時超過1年之久，卻仍無任何決議或結果，造成坊間傳聞不斷，質疑是否因為健康風險評估審查時，沒有明確審查程序和決議方式，以致審查會議議而不決；抑或是有人為刻意阻擾正常審查，想製造不公平競爭等流言。

衛福部解釋，指定菸品依「菸害防制法」及「指定菸品健康風險評估審查辦法」相關規定辦理審查，並邀集公共衛生、衛生政策、毒理學及其他有關專家，成立審查會。考量指定菸品健康風險評估審查為涉及人民權益及公眾健康，國健署遵循審查程序，秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標審慎辦理。對於審查過程無預設立場及時程。

衛福部說明，目前有12家業者依審查辦法規定，申請專案製造或輸入指定菸品及其必要之組合元件，其中9家業者已提出健康風險評估審查申請，而僅4家完備審查所需檢附文件資料，移請審查會逐一品項審查，將依相關規定核駁情事等，作為核駁參據。

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