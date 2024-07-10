撥補公教退撫基金 銓敘部：每年至少需194億

銓敘部報告指出，以撥補20年來估算，每年至少撥補194億元才能讓退撫基金永續發展，但今年僅撥補金額共100億元，與建議有相當程度差距，建請行政院審酌。 （資料照）

2024/07/10 07:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於公教退休撫卹基金撥補規劃，立法院要求銓敘部說明。根據銓敘部近日送交立法院的報告，若以公、教分別2051年、2048年用罄年度為基準，以撥補20年來估算，每年至少撥補194億元才能讓退撫基金永續發展，但今年撥補金額僅100億元，與建議有相當程度差距，建請行政院審酌。

銓敘部指出，2023年7月1日實施公、教個人專戶制退撫制度，該部及教育部以維持退撫基金第8次精算結果公務人員及教育人員用罄年度不變為基準（即2051年、2048年），並採分「10年」、「15年」及「20年」補足退撫基金方式。

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根據估算，前述三案每年所需撥補金額分別為「公務人員194億元與教育人員123億元」、「公務人員145億元與教育人員90億元」，以及「公務人員120億元與教育人員74億元」。以撥補「10年」、「15年」及「20年」方式，合計撥補金額分別為「公務人員1940億元與教育人員1230億元」、「公務人員2175億元與教育人員1350億元」，以及「公務人員2400億元與教育人員1480億元」。

銓敘部強調，以公務員退撫基金而言，今年度撥補金額50億元，與建議每年撥補194 億元有相當程度差距，未來年度可能須大幅擴增撥補金額，才能維持用罄年度2051年不變。為依法執行「依精算結果，分年編列預算撥款補助因實施個人專戶制致退撫基金用罄年度提前之財務缺口」一事，銓敘部將建請行政院審酌該部的結論。

不過，銓敘部也說，退撫基金財務缺口，除有政府編列預算撥款補助外，尚須依法將年金改革節省經費持續全數挹注，以及基金管理局持續積極提升退撫基金資金運用績效。但政府編列預算撥補退撫基金，涉及國家整體財政資源分配，仍須請行政院就整體財政分配情形編列。

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