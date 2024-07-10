你喝的真是「鮮奶茶」？市售鮮奶茶調查 珍煮丹標小農鮮奶卻用光泉

消費者文教基金會公布74家手搖飲料、早餐店、咖啡店的鮮奶茶，與標示使用的牛奶品牌是否吻合。（記者蔡昀容攝）

2024/07/10 11:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕消費者文教基金會今年4至5月針對手搖飲、咖啡店及早午餐店的鮮奶茶，調查添加使用的的奶品，共計74家。消基會董事長吳榮達表示，約9成店家未揭露牛奶品牌，也有店家使用與宣稱不符的奶品，例如珍煮丹稱使用小農鮮奶，實際卻使用光泉乳香世家，也有店家使用冷凍牛乳加水稀釋，是否與鮮奶風味一致，引起疑慮，呼籲業者應充分揭露，供消費者選擇。

消基會今天召開記者會宣布調查結果，僅8家、10.8%店家在品牌官網或菜單揭露使用的牛奶品牌，部分店家的鮮奶品牌標示，與實際添加不符，甚至有濃縮全脂乳加水還原使用情形。

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董事長吳榮達表示，珍煮丹在官網標示「姍姍紅茶拿鐵」使用小農鮮奶，實際卻使用光泉乳香世家品牌；料料杯、轉角廚房早餐店及達利早餐店的鮮奶茶，實際使用紐西蘭濃縮牛乳，是進口冷凍牛乳再加水稀釋，和真正的鮮奶相比，濃度、口感、風味有變化疑慮；樺達奶茶「紅龍奶茶」使用保久乳，吳認為，保久乳通可能有加糖或添加物，和鮮奶茶不一樣。

吳榮達說，市面上的手搖飲、咖啡店及早午餐店，奶茶多指添加奶精，鮮奶茶則是鮮奶，呼籲業者說明清楚，自家產品的奶茶或鮮奶茶究竟有無添加鮮奶？使用品牌是什麼？若鮮奶有再添加糖或其他添加物也應揭露，讓消費者有充分選擇。

副秘書長杜冠民說，這次調查，有50家鮮奶茶本身不含糖，7家稱無加糖，而是鮮奶本身就具鮮甜，3家會添加蜂蜜提鮮，但不會主動和消費者說明，其他12家鮮奶茶本身具甜度，其中5家不得調整。消基會期待業者能主動告知和提供甜度調整，讓消費者能選擇不含糖飲料。

另外，環保署為減少一次用飲料杯訂下政策目標，2023至2025年，連鎖店家一次用飲料杯年度減量率應達15、18、25％。消基會這次調查的店家，雖非連鎖，但僅2家主動詢問顧客是否願意使用環保杯，未積極推廣，吳榮達說，希望有關單位拿出鼓勵、罰則等措施，才能促成目標。

消費者文教基金會董事長吳榮達（中）呼籲業者揭露奶茶是否使用鮮奶、使用品牌等資訊。（記者蔡昀容攝）

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