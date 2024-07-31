面試提早到反而被刷掉！妹子愣：是我做錯了嗎？

有網友提早到面試現場，卻被人資以此為理由直接請回，讓她相當傻眼。示意圖。（資料照）

2024/07/31 23:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面試工作最忌諱的就是遲到，不少人為了守時都會提早到達面試地點，不料有網友提早到面試現場，卻被人資以此為理由直接請回，讓她傻眼，「是我做錯了嗎？」

一名網友在Dcard以「面試提早到反而被拒絕」為題發文，她和一家公司約10點面試，但因為怕遲到，加上從家裡到公司有一段距離，所以她在9點30到場並且在附近的公園等候，等到9點40接到公司人資電話詢問是否已經抵達，原PO就如實回答自己9點30分就到附近了，等到55分原PO準備上樓面試，人資卻直接將原PO請回，直言「你不是我們要找的，公司跟妳約10點，誰叫妳提前半小時到的，妳可以準時10點到或者9點55」，然後直接取消她面試資格。

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對此，原PO傻眼表示，「因為我怕遲到啊，而且從我家出門離這裡有段距離，所以現在的面試制度改了嗎？以後就是準時壓線剛好的時間或者前五分鐘出現？是我做錯了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這種公司不去也罷，我寧願對方早到也不想對方晚到或放我鴿子，如果對方早到我還會覺得他蠻重視的」、「不用放心上，這公司就不缺人只不過隨便找個理由拒絕你，就當增廣見聞，刷新下限」、「這種公司不待也罷，妳賺到了！」、「這只是藉口吧，應該是他們找到人了，隨便掰個理由打發你」。

不過也有人認為，「提早到是守時的好優點，但太早就不是守時了」、「通常太早到，會容易造成公司的困擾，因為他們可能有事情，所以提早10分鐘是最剛好的」、「我是人資，提早半小時真的有點太早了，準時或提早10分鐘就可以了，有可能主管或人資前後有其他面試或會議排程，提早太早到的我會覺得對方時間觀念沒有那麼好」。

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