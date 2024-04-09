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「面試被問之前在哪工作」千萬別回答！網搖頭：不OK才會瞞

有網友認為，倘若面試官問你之前在哪工作，千萬別老實回答，因為面試官會打電話到前公司告狀。示意圖，與本文無關。（資料照）

有網友認為，倘若面試官問你之前在哪工作，千萬別老實回答，因為面試官會打電話到前公司告狀。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/04/09 20:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面試是求職過程中非常重要的一環，通過面試可以展示自己的能力、經驗和適應能力。近日，有一名網友認為，倘若面試官問你之前在哪工作，千萬別老實回答，因為面試官會打電話到前公司告狀。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在Dcard發文表示，當面試時被問你之前在哪工作，代表的是面試官要打電話到你原本的職場，向他們告狀你目前正在面試。因此，原PO認為，「面試時不要傻傻的告訴面試你的人，之前在哪工作！」。

貼文曝光後，網友紛紛表示不認同，「你以為正常公司人資會這麼閒是不是，搞你有什麼價值」、「原來工作過的單位不用講，那我履歷要幹嘛」、「大部分是沒空慢慢打電話啦，會去照會大都會先講」、「並不會，人家只是想從你的言談，多了解你這個人怎樣而已」、「那你履歷上面的工作經歷是寫了什麼」。

也有網友直言，「人品夠好就不怕下家找上家，因為對方也只是想知道，你在原家工作態度，及品行如何，求職都怕遇到雷公司，但也很多大公司也怕找的人很雷，所以這點我個人覺得無所謂」、「不ok的人才會瞞東瞞西的耶，我被問到這個問題，通常都會順勢回答一下，我在這份工作裡學習到的經驗，跟可以改進什麼，目前沒遇過會特地打來公司確認的狀況」。

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