月入7萬嫌少?聯誼遭女方炫耀「我月薪8萬多」 他得知真相直接閃人

男子遭女方嫌棄薪水低，不過得知女方副業是被包養，直接起身走人；示意圖。（資料照）

2023/11/24 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕有一名男網友抱怨，自己月入7萬去聯誼竟被嫌棄太少，甚至被女方炫耀「我工作加副業，月薪8萬多」，逼問之下才知道對方的副業是被人包養，遭網友當場嗆「我月薪十萬不會找被包養玩膩的女人結婚」，之後直接起身走人。

男網友在《Dcard》以「「去結婚聯誼10分鐘就走人」為題發文表示，日前參加聯誼配對一名29歲女生，一來就狂聊原PO的工作內容、升遷制度或詢問有沒有副業及創業，「聽白了，就是覺得我月薪7萬有點低」，這讓原PO也非常好奇對方的家世背景，因此詢問女方的工作職業內容以及薪資等等。

請繼續往下閱讀...

原PO得知對方是服務業的儲備幹部月入4萬4，為此向女方直言，「我薪資快妳的2倍還不夠啊」，而女方卻透露自己除了正職工作還有其他副業，月入可以達8萬多，並且希望另一半薪水能比他高，至少要有10萬，原PO聽聞，以為自己遇到了女強人，所以希望男方薪水10萬也不是不合理，不過女方卻接著道，自己副業「做不久不想做了，想穩定找人結婚」。

在原PO逼問下才得知，對方的副業是被包養，「當下聽到真的，呵呵笑死麥鬧啦，我被一個包養當副業的嫌7萬低薪哈哈哈，我知道我在浪費時間了」，在最後原PO丟下一句，「我月薪10萬不會找被包養玩膩的女人結婚，祝妳好運」，就離開現場不打算繼續進行聯誼。

原PO在留言處也補充回應，一開始以為女方副業是做電商微商，因此提出有關電商方面的問題，但對方答不出來，後面又改口說偏打工，工作內容是在場子或派對協助老闆事務，類似臨時特助，原PO聽到這樣講，就詢問女方，是否類似像包養，而見對方沉默不講話，就知道自己講中了。

貼文發出之後，引起許多網友紛紛留言，「包養去聯誼會承認自己的副業是被包養，我不理解這社會了」、「要聯誼不如路上搭訕，聯誼基本上是最下等的擇偶策略」、「本身這個活動、與參加活動目的性就差不多那樣」、「不說還以為是面試新公司勒」、「條件好的人還需要去聯誼？」、「他是拿你跟sugar daddy比當然是低」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法