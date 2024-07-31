社區列「金卓越」候選名單 金門榜林社區活動中心熱鬧啟用

金門縣金寧鄉榜林社區活動中心舉行落成啟用典禮，縣長陳福海（左六）、議長洪允典（右六）都出席。（記者吳正庭攝）

2024/07/31 23:33

〔記者吳正庭／金門報導〕擁有7位校長、8位博士的金門縣金寧鄉榜林村，今天為榜林社區活動中心舉行落成啟用典禮，縣長陳福海說，希望集合大家資源，一起融入，讓活動中心發揮最大的功能。

金寧鄉鄉長楊忠俊說，近年榜林社區各項表現優異，今年更代表金門參加衛生福利部「金卓越」社區評鑑，相信能贏得好成績；他也承諾，妥善運用鄉內每1座社區活動中心服務的功能，絕不會變成「蚊子館」。

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陳福海致詞時，提及縣庫財政狀況，不僅像以往感謝前縣長李沃士曾留給他縣庫160億元，也像坊間傳聞一樣，陳福海與前1任縣長楊鎮浯暫時擺脫之前選舉的包袱，兩陣營「大和解」，藉由肯定縣議員許玉昭質詢砲口「夠凶」、「夠猛」，楊才肯花2000多萬元蓋這棟活動中心，並稱楊蓋的這座活動中心「值得」、「有前瞻性」。

榜林村不只出了7位校長、8位博士，還有2名議員、1名鄉代會主席。議長洪允典接續說，人家說，1村頭有1個議員就是福氣，榜林村還出了2個議員：許玉昭和李養生；他並透露，李養生手上還有200萬元可以運用，全場又是1陣莞爾。隨後上來的李養生也十分乾脆，直接表示，既然議長都開口了，「200萬元沒問題」，他願意出錢幫助該活動中心增添設備，現場一片掌聲。

金寧鄉公所表示，榜林社區活動中心建築面積365.61平方公尺，為地上1層鋼筋混凝土建築，總工程費2325萬餘元，由金寧鄉公所主辦，在金門縣政府、金門縣議會及金寧鄉民代表會支持下，動用議員許玉昭、李養生、許大鴻、唐麗輝、石永城、前議員陳志龍、鄉代會主席黃文欣、副主席楊水信、鄉代表李俊龍、陳尤莉等支援建議經費完成，提供老幼共托、樂齡學習、社區關懷服務。

縣長陳福海（左二）、議長洪允典（左一）連袂出席榜林社區活動中心啟用典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海出席榜林社區活動中心啟用典禮，並呼籲大家集合資源、一起融入。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（第一排左三）、議長洪允典（第一排左四）率議員許玉昭（第一排左一）、李養生（第一排左二）出席金寧鄉榜林社區活動中心落成啟用典禮。（記者吳正庭攝）

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