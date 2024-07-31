中方臨去前放砲 籲速公布真相 海巡署：會交司法機關調查

中國載送罹難漁民大體及事故船隻昨離開金門料羅港，海巡署副署長謝慶欽（右）在碼頭揮手致意。（記者吳正庭攝）

2024/07/31 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕中國快艇越界金門海域翻覆案善後協商昨天落幕，中國代表、泉州市台辦副主任李朝暉在臨去前呼籲台灣有關部門盡快公布真相，並對失職人員做出相應處理。對此，海巡署副署長謝慶欽說，事情真相交由司法機關調查，會堅守執法的立場。

副署長謝慶欽：會堅守執法立場

昨在善後協商結束後，陸委會副主委梁文傑、海巡署長張忠龍、金門縣長陳福海、議長洪允典均出席公祭儀式。梁文傑與張忠龍至罹難漁民靈前上香，都向罹難者家屬致意，並與李朝暉握手致意。

請繼續往下閱讀...

張忠龍在靈堂前致詞說，對於本案未蒐證錄影，海巡署已多次向社會及家屬致歉，海巡署願意再次表達歉意，請家屬節哀。

金門地檢署主任檢察官施家榮說，已完成相關程序並核發相驗證明書，將兩具遺體發還家屬，事故船隻也採證完畢，已將中籍無名船舶解除扣押，交由海巡署艦隊分署第九海巡隊依法處理。

李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、顧問莊東航及罹難漁民家屬來燕、于德斌一行六人，下午搭乘小三通班船返回中國泉州，謝慶欽、金門紅十字會會長洪國正等人前往送船。

臨行前，李朝暉接受媒體訪問時表示，二一四撞船事件至今已五個多月，家屬這段期間備受煎熬，時至今日，兩名遇難者終於能夠返回故鄉安葬，家屬也等來遲到的道歉；希望台灣有關方面能盡快公布事件真相，做出公正的調查結論，並對失職人員做出相應處理。

李朝暉說，台灣有關部門理應善待中國漁民，確保今後不再發生這樣傷害兩岸同胞感情、迫害兩岸關係的惡性事件。

謝慶欽說，事實的真相會交給公正的第三方調查，也就是司法機關。他說，海巡署這起事件是單純的執法事件，海巡捍衛執法的正當性，但海巡兼顧人道考量，處理善後事宜。他說，很高興協商順利，達成共識，海巡要強調執法的正當性，一定會堅守執法立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法