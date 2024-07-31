中國快艇案 協商達共識 陸委會定調 「單一偶發」意外事件

中國快艇越界金門海域翻覆案昨協商達成共識，陸委會發表四點聲明強調，這是「單一偶發」意外事件，該案涉及政府公權力，政府堅持「依法執法」，堅定在我方海域的管轄及執法權力。（記者王藝菘攝）

2024/07/31 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇二月十四日在金門海域越界翻覆釀二死，兩岸昨在金門完成協商，將二名船員遺體和船隻送回中國。陸委會發表四點聲明強調，這是「單一偶發」意外事件，該案涉及政府公權力，政府堅持「依法執法」，堅定在我方海域的管轄及執法權力。

歷經五個多月，雙邊代表取得協商共識，但中國官媒「新華社」報導仍定調「二一四惡性撞船事件」，指家屬在泉州晉江紅十字會人員陪同下，於金門與台方就善後事宜進行協商，並達成共識。中國國台辦發言人陳斌華稍晚強調，只有回到「九二共識」，兩岸協商談判才能恢復。

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四點聲明 強調堅持依法執法

陸委會主委邱垂正昨召開記者會發表四點聲明。他表示，一、這是一起單一偶發意外事件，在雙方善意理解、願妥善處理問題前提下，經鍥而不捨的溝通與努力，終能順利解決。二、本案事涉政府公權力，陸委會與海委會、海巡署等單位成立專案小組，在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決。

邱強調，三、我國有完整獨立的司法體制，政府對這起執法意外事件，堅持「依法執法」立場，堅定在我方海域的管轄及執法權力，並尊重司法調查釐清真相，以「人道關懷」為優先，對遇難家屬多次表達遺憾、致以歉意並給予撫慰。四、本次涉案船舶係屬「三無」船舶，為兩岸協同執法共同關注對象，呼籲中方有效管理違法船舶問題，並在執法上採取精進作為，加強協同執法。

對於外傳給罹難者家屬一百五十萬元人民幣慰問金，邱回應，純粹是基於「人道關懷」，撫慰金來源不是公務預算，是由關心兩岸互動的企業家及熱心人士提供善款，「他們不願意公開姓名及金額，我們尊重他們的意願」。

關於協商共識內容，邱垂正說，雙方同意協商文本不公開，但會配合落實。公祭、遺體及船隻返還等，都是協商共識的一部分。

媒體問及，能完成協商是中方退讓，還是有何關鍵契機？邱垂正說，中方過去有一些「惡性撞船」說法，這次能夠達成共識，證明這不是雙方協商的障礙。基本上，雙方釋出善意，用誠意不斷化解歧見，最後才能達成共識。

政府主導協商 才具有公權力

對於外界解讀這是兩岸開啟「金門模式」，邱強調，不管外界稱它是「兩岸兩會」模式、「金門模式」、「澳門模式」事務性協商等，重點都在於是政府主導，「官方才具有公權力」，才能維護國家安全及民眾福祉。他並提及，以前在陳水扁總統時代，有所謂「澳門模式」，就是「政府主導、民間協助」，若是這樣定調，「我們尊重」。

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