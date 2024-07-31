改善兩岸關係 藍籲賴政府展現信用與誠意

中國快艇越界金門海域翻覆案昨協商達成共識，國民黨呼籲民進黨政府，展現改善兩岸關係的信用和誠意；圖為國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（資料照）

2024/07/31 05:30

〔記者林欣漢、陳鈺馥／台北報導〕中國快艇越界金門海域翻覆案昨協商達成共識。國民黨表示，目前事態發展符合國民黨當初的呼籲與期待，也具體呼籲民進黨政府，回到憲法定義下的中華民國，遵循兩岸人民關係條例，展現改善兩岸關係的信用和誠意。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，相信這是兩岸有關各方都樂見的結果，只不過在過程中，造成台海情勢緊張、傷害民間情感，不僅導致兩岸過往一些互動的默契和原則逐漸喪失，而且協商曠日廢時，雙方都付出許多不必要的代價。

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林祖嘉指出，此次事件已經表明，兩岸缺乏政治互信、沒有官方溝通管道非常危險，兩岸民眾出海碰到的風險，以及發生意外衝突的隱憂依然存在。

滯留中國胡姓釣客 陳玉珍：下月有望返台

國民黨立委陳玉珍則透露，隨金門事件落幕，日前出海釣魚迷航、遭中國留置的胡姓釣客也有望返台。陳玉珍強調，中方相當重視金門事件，達成共識後，已經允諾我國派人將胡姓釣客接回，她預計八月陪同家屬一起前往接回胡男。

至於兩岸協商是否涉及金門胡姓釣客和澎湖籍「大進滿八八號」返台？陸委會主委邱垂正昨強調，關於胡姓釣客，陸委會已多次表達，中方應盡速、無條件送返。「大進滿八八號」一事，已委託海基會去函中方，洽請對岸主管部門，在釐清案情並完成相關處置後，盡速釋放我方人船，並確保人員平安。

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