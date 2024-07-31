海巡查緝中國快艇未戴密錄器 政院官員：未來執法都須配戴

中國快艇在金門海域翻覆事件，由於海巡人員查緝時未配戴密錄器，難以還原事件經過，淪為兩岸各說各話。行政院官員今日表示，未來所有執法的海巡人員，都必須配戴密錄器。（資料照）

2024/07/31 17:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇在金門海域越界翻覆釀2死，因海巡人員執勤未配戴密錄器，導致兩岸各執一詞，歷時5個多月，直到30日才達成協商共識，將2名中國船員遺體和船隻送回。政院官員今日受訪表示，這確實造成困擾，未來都會改進，所有執法的海巡人員都須配戴密錄器。

今年2月14日，一艘載有4名船員的中國快艇越界進入金門海域，面對台灣海巡船攔檢追緝，該船逃逸過程中，翻覆造成船上4人落海，2人不幸身亡；事後，中國國台辦定調這是一起「惡性撞船事件」，要求我方承擔責任及道歉，我方則認為是「依法執法」，須待檢方調查結果，兩岸在2、3月期間歷經15次協商，因無共識協商破局。

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本月30日，兩岸代表再度於金門展開第16次協商，雙方同意擱置刑事爭議，先達成和解，將2名船員遺體和扣押船隻送還中國，由海巡署出面向家屬致歉，我方給罹難者150萬元人民幣人道慰問金，讓事件圓滿落幕。

關於海巡人員執法過程未配戴密錄器，以致無法還原事件過程。政院官員指出，這個問題滿困擾的，當時突發狀況沒有配戴，未來都會有所改進，所有執法的海巡人員都須配戴密錄器。

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