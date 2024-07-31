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「創意私房」案揪出國小老師涉偷拍？ 北市教局：代理教師已停聘

檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，警方查扣百萬元現金、偷拍用攝影機、雲端硬碟等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，警方查扣百萬元現金、偷拍用攝影機、雲端硬碟等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/07/31 22:13

〔記者何玉華／台北報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，逮捕在台帳房張姓男子等116人，其中有一名在北市某國小任教；台北市教育局今（31日）晚間表示，已保存相關證據，積極配合檢調偵辦，嫌疑人為代理教師，聘期雖至今天截止，校方仍予停聘處置。

北市府發言人殷瑋指出，市長蔣萬安得知後表達高度關心，立即要求教育局隨時回報案情，並火速在府級成立專案小組，由副市長林奕華督導，隨時掌握案情發展狀況，所有訊息即時向府方回報。蔣萬安除要求停聘外，也要求馬上啟動機制，將涉案人列入狼師系統，終身不得擔任教職，並追究所有可追究的責任，教育局也應落實市府應盡的責任，

殷瑋進一步表示，蔣萬安指示相關局處啟動輔導系統，對於可能的受害人進行輔導與追蹤，並即刻聯絡檢調單位，表達市府跨局處都積極配合的態度，也希望檢調能提供相關資料，以利市府儘速保護受害人，並給予輔導與陪伴。

教育局表示，從媒體報導獲悉後掌握情形，立即保存相關證據，積極配合檢調偵辦。嫌疑人為代理教師，學校獲悉後，立即依《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》予以停聘，另依據《性別平等教育法》、《校園性別事件防治準則》，由該校成立性平會，啟動調查機制，由學校組成緊急應變小組邀集家長會代表，向家長妥適說明調查程序與進度，統一救濟管道，並提供相關輔導資源協助。

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