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    烏俄戰爭與我無關！ 川普發文批：是拜登的鍋

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    2025/04/14 23:16

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（14）日再度發文評論烏俄戰爭，他在文中聲稱這場戰爭「不屬於他」，並指控前總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤倫斯基（President Zelenskyy）做得不夠好，導致俄羅斯與烏克蘭開戰，而如今他的目標就是要盡快讓烏俄停火，恢復和平。

    川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）PO文說：「俄烏戰爭是拜登的戰爭，不是我的。我才剛回來。在我當總統的那四年，在阻止開戰方面根本沒問題。普廷總統，還有其他人，都尊重你們的總統！我跟這場戰爭一點關係都沒有，但我正努力讓死亡和破壞停下來。」

    川普在文內接續指控：「如果2020年的總統選舉沒有被操縱（事實上有，方法多得很），那場可怕的戰爭永遠不會發生。澤倫斯基總統與不誠實的拜登在防止這場鬧劇發生上做的糟糕透頂。明明有很多方法可以防止它上演。不過過去的就過去了，現在我們得讓這場戰爭停下來，而且動作要快。真的太難過了！」

    俄軍昨（13）日空襲烏克蘭東北部大城蘇米（Sumy），造成至少34人喪生與上百人受傷。川普事後在專機空軍一號（Air Force One）上向媒體表示：「我認為這很可怕，且我被告知他們犯了一個錯誤，但我覺得這是一件可怕的事情。我認為整個烏俄戰爭就是可怕的事情。」

    不過當記者詢問，所謂「錯誤」指的是什麼時，川普含糊回覆：「他們犯了一個錯。我認為那是──聽好，你得去問他們。」

    川普在社群平台發文批評烏克蘭總統澤倫斯基與前總統拜登。（擷取自Truth Social）

    川普在社群平台發文批評烏克蘭總統澤倫斯基與前總統拜登。（擷取自Truth Social）

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