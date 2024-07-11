今高溫飆36度！午後防雷陣雨

各地高溫普遍約33至35度，中南部地區、大台北盆地、花東縱谷容易出現局部36度以上高溫。（資料照）

2024/07/11 07:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日各地大多為多雲到晴的天氣，隨著風場轉為偏南至西南風，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

今日天氣炎熱，各地高溫普遍約33至35度，中南部地區、大台北盆地、花東縱谷容易出現局部36度以上高溫，其中東南部有可能出現焚風，民眾戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。紫外線指數預報部份，宜蘭縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、金門縣、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。

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空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週五（12日）太平洋高壓較弱，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨。

週六（13日）太平洋高壓逐漸西伸增強，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，高溫會些微上升，高溫範圍更為廣闊，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

下週日至下週三（14日至17日）太平洋高壓持續偏強，稍微往北移動，環境風場為東南風，各地仍以晴到多雲為主，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 27 ~ 35 29 ~ 33 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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