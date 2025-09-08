為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    獨家專訪》賴總統：大罷免後台灣要「休養生息」 4新政解決民眾問題

    賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯帶領的採訪團隊獨家專訪，強調大罷免之後，台灣社會必須「休養生息」，他特別要求行政院以「四個優先」解決民眾的問題。（記者方賓照攝）

    賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯帶領的採訪團隊獨家專訪，強調大罷免之後，台灣社會必須「休養生息」，他特別要求行政院以「四個優先」解決民眾的問題。（記者方賓照攝）

    2025/09/08 08:00

    〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後執政黨重整執政腳步，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯帶領的採訪團隊獨家專訪時指出，經濟、民生、弱勢及青年「四個優先」是民意之所向，他從政以來也以「拚經濟」為優先，可惜過去一年多來政治攻防非常激烈，掩蓋相關施政成果，特別是大罷免之後，台灣社會必須「休養生息」，他特別要求行政院以「四個優先」解決民眾的問題，讓民眾好好生活、社會持續發展。

    「四個優先」是民意之所在

    賴清德表示，「四個優先」是民意之所在，也是他上任總統之後，要求行政院持續推動的，比較可惜的是，過去一年多來的政治攻防非常激烈，掩蓋這方面的推動成果。特別是大罷免之後，台灣社會必須休養生息，所以在這個時候，他特別要求行政院，過去一年多固然有推動，但是現在應該列為未來施政的重點，才有辦法贏得民眾的支持，讓社會持續發展下去。

    經濟方面，賴清德說，俗話說「吃飯皇帝大」、「顧佛祖也要顧腹肚」，所以他從擔任市長、行政院長開始都是以「拚經濟」為優先，比如他在行政院長任內鬆綁法令，解決水電、土地、人力、人才等種種問題，並推出「三大經濟發展政策」及投資抵減，後來也經過蘇貞昌院長、陳建仁院長持續推動。

    賴清德說，蔡英文總統8年任內交出一張不錯的成績單，GDP八年的年平均率高達3.2%，股市漲了155%，從8000多點上漲到20000多點。他上任這一年多來的經濟成長率，去年第四季是4.84%，今年第一季是5.48%、第二季是7.96%，總體經濟其實是不錯的，股市也創新高，消費者物價指數（CPI）也在2%以下、約1.8%，基本上總體經濟是穩定的。

    賴清德總統接受自由時報獨家專訪，說明政府施政拚經濟為優先。（記者方賓照攝）

    賴清德總統接受自由時報獨家專訪，說明政府施政拚經濟為優先。（記者方賓照攝）

