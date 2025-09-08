台灣是全球民主產業供應鏈的重心，賴清德總統希望台灣要有信心，國際社會不會因為中國擴張放棄台灣。（資料照，記者黃良傑攝）

2025/09/08 13:00

〔記者陳昀／台北報導〕中國持續散播「疑美論」，我國在野陣營也有所呼應，面對台美關係如何進展，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪表示，美國總統川普上任後與台灣的合作、提供台灣的協助並未停止或減少，台灣不僅是亞洲民主燈塔、位居第一島鏈關鍵位置，也是全球民主產業供應鏈的重心，大家要有自信，國際社會不會因為中國擴張放棄台灣。

賴清德指出，美國有「台灣關係法」、「六項保證」，還有幾十年來雙方所建立堅若磐石的關係，這是不會受到影響的，在關稅談判部分，我們當然要本於國家利益、產業利益、保護糧食安全與國人健康進行談判，國與國的談判各自有要求，但在外交、國防等面向，其實川普上任後與台灣的合作、或提供給台灣的協助，並沒有停止、減少，反而持續在增強，這部分希望國人要清楚了解、要有信心。

請繼續往下閱讀...

如果台灣不保 後續骨牌效應非常嚴重

賴清德表示，除了從美國對台灣的態度來觀察外，台灣也必須對自己有信心，台灣的優勢在於幾十年來打造的民主成就，台海和平穩定也是世界安全與繁榮的必要元素，因為台灣位居第一島鏈關鍵位置，如果台灣不保，後續骨牌效應是非常嚴重的，台灣海峽及周邊海域每年運送的經濟價值超過2兆5千億美元，國際社會也評估，一旦台海發展戰爭，對全球的經濟是一大衝擊，更不用說是國安。

賴清德接著說，台灣也是全球民主產業供應鏈的重心，不是只有半導體，資通訊產業、電子零組件產業，許多中小企業也都是「隱形冠軍」，許多先進產品佔全球市占率20%至60%不等，我們不能夠不了解台灣的重要性，國際社會需要台灣，台灣也可以幫助國際社會，其實是一個互相成全的關係。

台灣不是依賴者 可對國際社會做出貢獻

賴清德強調，我們不是依賴者，我們是可以對國際社會做出貢獻的，他要讓國人清楚了解台灣本身已經在國際社會上面的地位，這樣來看台灣的國際關係的話，應該就會看得比較有自信，看得比較清楚，「不會因為中國的擴張，國際社會就放棄了台灣，不會有這個事情」。

元首外交非常重要 適時進行

此外，被問到今年是否有出訪計畫並過境美國等安排？賴清德說，今年台灣的問題實在是特別多，關稅問題，南台灣遭遇兩場颱風及三場大暴雨，很多事情都必須解決，所以目前還沒有出國的計畫，當然元首外交是非常重要的，這部分一定會適時來進行。

系列報導：

獨家專訪》賴總統：大罷免後台灣要「休養生息」 4新政解決民眾問題

獨家專訪》大罷免後新起點 賴清德5大法則突破同溫層

獨家專訪》經濟發展3新面向 賴總統：主權基金為傳產打開國際通路

獨家專訪》家庭幫傭條件放寬「1孩也行」 賴清德：釋出婦女勞動力

獨家專訪》新青安水龍頭沒全開 賴總統：資源均衡、產業並進

獨家專訪》相信李洋扛得住運動部 賴清德：沒有三兩三不敢上梁山！

獨家專訪》賴清德：中國不應輕忽台灣善意 手拿槌子只見釘子

獨家專訪》兩岸交流設一中前提 賴清德：台灣社會根本不可能接受

獨家專訪》「挑釁中國」是中方宣傳話術 賴清德：不能顛倒因果

獨家專訪》賴清德引蔣經國反共名言：中國擴張不單是台灣問題

獨家專訪》賴清德駁疑美論：川普援台不減 國際不會因中國放棄台灣

賴清德總統接受自由時報專訪表示，美國總統川普上任後與台灣的合作、提供台灣的協助並未停止或減少。（記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法