獨家專訪》家庭幫傭條件放寬「1孩也行」 賴清德：釋出婦女勞動力

賴清德總統指出，政府從蔡英文總統任內到他上任以來，持續推動加薪、減稅、增福利，也規畫降低外籍幫傭門檻，以釋出婦女勞動力。（資料照，記者鄭琪芳攝）

2025/09/08 09:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統接受自由時報獨家專訪時表示，政府從蔡英文總統任內到他上任以來，持續推動加薪、減稅、增福利，目前台灣已有近半人口不用繳稅，後續他也鼓勵勞動部規定企業必須幫本國勞工加薪到一定程度才能申請外籍勞工，同時鬆綁到「1個小孩」即可申請外籍家庭幫傭，釋出婦女勞動力。

自由時報總編輯鄒景雯率領採訪團隊獨家專訪賴清德，對於勞工等議題，賴清德指出，基本工資已連年調漲，蔡英文前總統執政8年連8調，他上任後也調漲，同時為公務員、國軍加薪；此外，對於企業申請上市櫃，也規定新進員工薪資必須達一定標準，未來他希望勞動部進一步對規範企業申請外勞時，必須先為本國員工，特別是低薪者，加薪到一定程度才能核准外勞。

台灣近半人口不用繳稅

賴清德表示，政府一直在推動減稅工作，明年年輕人年薪62萬元以下即可免稅，四口之家若有2名5歲以下子女、家庭年收入164萬1000元以下免稅，如果還扶養2名長者，家庭年收入超過200萬以上仍可免稅，目前台灣已有近半人口不用繳稅，而是由收入前1%的人承擔近5成稅收，台灣在貧富差距的平衡上仍不斷努力。

幫年輕家庭照顧老的及小的

在福利政策上，賴清德說，蔡總統過去推動0到6歲國家一起養，他現在做2.0，蔡總統做長照2.0、他現在做3.0，幫年輕家庭照顧老的、照顧小的，他近日也鼓勵行政院長卓榮泰，要能儘速回應社會上的需求，勇於解決相關民生議題。

賴清德舉例說，比如外籍家庭幫傭，現在規定至少2名6歲以下小孩才能申請僱傭（編按：目前規定為3名6歲以下子女，或家中有4名以上12歲以下子女，其中2名6歲以下），政府希望婦女勞動力能釋出，就要協助他們解決問題，因此不一定要2個小孩，也可以1個小孩就好，也不一定要6歲以下，12歲以下也能聘請，像這種社會需要的民生議題，要勇於解決。

賴清德總統接受自由時報獨家專訪時指出，政府從蔡英文總統任內到他上任以來，持續推動加薪、減稅、增福利。（記者方賓照攝）

