獨家專訪》大罷免後新起點 賴清德5大法則突破同溫層

2025/09/08 08:30

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後執政黨啟動「四個調整」重整執政腳步，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯帶領的採訪團隊獨家專訪時坦言，網路時代民眾取得資訊來自特定管道，又面對中國錯假訊息挑戰，政府確實要加強突破同溫層，他也以「五大法則」要求自己和內閣，必須站在第一線捍衛政策、釐清誤解，否則國人被錯假訊息誤導，對施政來講當然相當困難。

肩負三大使命 許給台灣更好的未來

對於上任一年多來的最大挑戰，賴清德表示，推動國政難免碰到挑戰，不管挑戰來自國內、朝野或是國際，他都必須勇敢面對，並堅定地率領團隊一一克服，因為他是總統，同時是三軍統帥，肩負著延續國家生存發展，保護全國人民生命財產安全，並要照顧人民生活三大使命，他必須堅定地面對各種問題，也在變化的局勢當中，堅定地帶領台灣走向世界，迎向未來，許給台灣一個更好的未來。

賴清德表示，內閣已經上任一年三個月，面對國內外新的局勢，此時內閣改組，讓內閣更有行動力、更有效率、更能夠反映民意，是有必要的。這次有三大重點，希望重視年輕人、重視專業，也重視經驗，讓整個內閣迅速上路，並期勉內閣上任後將施政重點放在經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」，逐步踏實地將四面向的工作做好，「我相信我們可以得到人民的支持」。

被問到「同溫層效應」造成政府與人民溝通的障礙，如何面對新型態傳播？賴清德說，這的確是政府一定要加強的部分，社群網路時代很多民眾取得資訊有特定來源，跟過往新聞傳播時代是不一樣的，在這種情況下，尤其台灣又面對中國的威脅，中國在台協力組織、錯假訊息在他們的管道迅速傳播，甚至有外溢現象。

首長一定要站在第一線捍衛政策

賴清德說，面對這種情形，他勉勵自己和內閣一定要改變形式，第一，回應要快；第二要廣、要分眾；第三是深入基層；第四善用科技；第五是首長一定要站在第一線捍衛政策、深入基層，被誤解的部分更要親自說明，才有辦法產生效果，否則推出好的政策，卻沒辦法讓國人知道，國人接觸的又是錯假訊息，這當然對施政來講相當困難，這部分會持續加強。

