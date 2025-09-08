獨家專訪》相信李洋扛得住運動部 賴清德：沒有三兩三不敢上梁山！ 

李洋（左）與王齊麟（右）在拿下奧運金牌後，在去年獲頒一等一級國光體育獎章，由行政院長卓榮泰（中）頒發獎牌，李洋今年更在政府力邀之下接任首任運動部長，賴總統表示「我對他非常有信心！」（資料照，記者陳志曲攝）

2025/09/08 10:30

〔記者陳昀／台北報導〕運動部明天正式成立，兩屆奧運金牌得主李洋擔任首任部長，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪時表示，李洋「沒有三兩三，不敢上梁山」，運動部也不會讓他孤單，相信以李洋用功的程度，很快就會對預算及政策上手，「我對他非常有信心！」

「健康不分黨派、運動可以團結台灣！」賴清德指出，這是成立運動部非常重要的精神，首任部長特別請兩屆奧運金牌李洋擔任，意義上也是要把運動部獻給運動員，或有志於在運動競技場上追逐夢想的年輕人，運動部有3個具體內容，包含全民運動、幫助年輕運動員在國際競技場為國爭光，以及運動產業的發展。

賴清德表示，除了左營國家訓練中心之外，我們還有國家運動科學中心，透過科技的幫助讓運動員有更好的成績，另外是運動產業發展中心，就算運動生命到了、退役時，還有其他工作可以做，可以當教練、防護員、從事運動競技規劃等，各種領域都可以。

賴清德指出，政府也持續推動職業運動，現在已經有籃球、棒球、桌球，接下來是排球，我們希望能有更多種球類成為職業運動，所以要從社區運動開始，到俱樂部、準職業或邁入職業的運動，政府責無旁貸要來協助，他非常希望全民投入運動可以更健康，有更多運動選手在國際上為國爭光，並發展運動產業、有更好的收入。

對於李洋擔任首任運動部長，賴清德提到，他相信李洋可以，李洋這次放棄手上數千萬元的廣告合約，就代表他有決心，「沒有三兩三，不敢上梁山啊」，李洋之所以有辦法得到兩面奧運金牌，就是他這種堅毅的精神，排除各種困難，他願意為運動貢獻他的力量，他決定了，他就做了。

以李洋用功的程度 很快可以上手

被問到會不會擔心在野黨立委未來拿預算刁難李洋、他答不出來的場面出現？賴清德表示，運動部不是只有李洋一個人，還有兩位政務次長、一位常務次長及主任秘書，還有各個單位可以協助他，李洋不會孤單，而且以他用功的程度，像這些預算或是政策的內容，很快就可以上手，「我對他非常有信心！」

對於李洋擔任首任運動部長，賴清德總統接受自由時報獨家專訪時指出，以李洋用功的程度，很快就可以上手，「我對他非常有信心！」（記者方賓照攝）

