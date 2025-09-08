獨家專訪》賴清德：中國不應輕忽台灣善意 手拿槌子只見釘子

賴清德總統接受自由時報專訪時指出，中國不應輕忽或無視台灣的善意，「手上拿著槌子，眼中看的都是釘子」。（記者方賓照攝）

2025/09/08 11:00

〔記者陳昀／台北報導〕中國九三在北京天安門盛大閱兵，集結威權領袖高調展示武力，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪時表示，中國不應輕忽或無視台灣的善意，「手上拿著槌子，眼中看的都是釘子」，希望中國張開拳頭，與台灣展開對話，邁向和平共榮的目標。

對於剛落幕的中國九三閱兵被國際解讀為「新邪惡軸心」的集結及武力威脅台灣的展現，賴清德表示，今年中國的九三節慶規模應該是過去幾年來最大的，國際社會包括美國在內，都看到了中國的企圖集結威權國家站在一起，跟民主世界抗衡。

賴清德認為，終戰80年，中國應該體會到，過去的侵略者都已經變成民主國家，享受民主、自由、人權的生活，也重視人民的福祉，反而過去受到侵略的國家，今天變成威權主義國家，變成民主陣營擔心的對象，這沒有必要，中國應該檢討這件事情。

賴清德表示，中國也不應該輕忽或無視於台灣的善意，他非常希望中國能夠張開拳頭，有一句話說「你手上拿著槌子，你眼中看的都是釘子」，手上如果拿的是橄欖枝，就可以清楚看到台灣人民的善意，台灣人民與人為善，希望與中國和平相處，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，相信很多事情都可以迎刃而解。

面對中國對台灣窮盡各種打壓，兩岸還有對話空間嗎？賴清德說，兩岸一定要對話，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，因為兩岸其實有共同的目標，也有共同的敵人，共同的敵人就是天災地變和傳染病，共同的目標就是，每個國家、政府都有責任維護人民的福祉，如果兩岸可以經由交流、對話、合作謀求和平共榮，相信這是兩岸人民的福祉，也是世界的福祉，所以我們絕對不能夠放棄。

至於有沒有辦法對話，賴清德表示，台灣的態度他已經表明，那完全在中國一念之間，中國哪一次天災地變、有需要的時候，台灣人民沒有捐款，這是台灣人民的善意，中國也必須了解，他們的經濟有辦法發展到今天的地步，是台灣人民去投資的。

中國應了解台灣人民善意 不應固執而為

賴清德說，台灣的投資是中國外資的前幾名，台灣有龐大的人力和科技管理技術在中國，所以中國應該要了解台灣人民的善意，不應該固執而為，因為他目前的策略，不僅沒有得到台灣民意的支持，也引起國際社會的反彈，我們希望中國能夠改變做法，讓台灣與中國有機會能夠對話交流，邁向和平共榮的目標。

