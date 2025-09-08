為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    獨家專訪》兩岸交流設一中前提 賴清德：台灣社會根本不可能接受

    賴清德總統表示台灣必須提高國防預算，並與民主陣營站在一起，共同發揮嚇阻力量，備戰來避戰，圖為賴總統視導部隊春節戰備操演的畫面。（資料照，記者田裕華攝）

    賴清德總統表示台灣必須提高國防預算，並與民主陣營站在一起，共同發揮嚇阻力量，備戰來避戰，圖為賴總統視導部隊春節戰備操演的畫面。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/09/08 11:30

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統接受自由時報獨家專訪時表示，兩岸談判交流不能以「台灣放棄主權、接受一中原則」為前提，這不是民進黨接不接受的問題，是台灣社會根本不可能接受，中國如果能秉持對等尊嚴與台灣交流合作，相信對本身發展會有幫助。

    接受九二共識等主張 無法得到真和平

    針對兩岸議題，賴清德接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊專訪時表示，我們對和平有理想，但不能有幻想，也就是說，要靠實力才有辦法取得真和平，你接受中國的主張，不管是接受九二共識、一個中國原則，或是去參加他的九三閱兵，都沒有辦法得到真正的和平，那麼在這種狀況之下，台灣必須要了解，靠實力才有辦法取得和平。

    在具體做法上，賴清德指出，第一就是提高國防預算，無論是對美或對國際的軍事採購，或是與國際合作推動國防自主、帶動產業轉型升級都有必要，所以他公開承諾明年國防預算比照北約標準達GDP佔比3%以上，明年預計達3.32％，可望在2030年之前達GDP佔比5%，這些都是向國際社會表達，台灣要守護自己國家安全，願意善盡維持台海和平穩定責任的決心。

    賴清德接著說，第二是和民主陣營站在一起肩並肩，美國從拜登政府或更早的歐巴馬政府時代推動的「亞洲再平衡」，到川普政府時的「自由開放的印太」，都是為了印太的和平穩定，台灣必須與國際民主陣營共同發揮嚇阻力量，備戰來避戰，進而達到和平的目標，同時持續不斷推動經濟發展，否則對社會安定、國防武力的支援是不夠的。

    台灣一定要不卑不亢、維持現狀

    面對兩岸，賴清德表示，台灣一定要不卑不亢、維持現狀，我們希望中國跟台灣談判交流應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提，「這不是民進黨接不接受的問題，是台灣社會根本不可能接受」，面對國際新局勢，中國本身的發展也碰到問題，如果能跟台灣交流合作，相信對中國是有幫助的。

    獨家專訪》兩岸交流設一中前提 賴清德：台灣社會根本不可能接受

    賴清德總統接受自由時報專訪時表示，兩岸談判交流不能以「台灣放棄主權、接受一中原則」為前提，這不是民進黨接不接受的問題，是台灣社會根本不可能接受。（記者方賓照攝）

    賴清德總統接受自由時報專訪時表示，兩岸談判交流不能以「台灣放棄主權、接受一中原則」為前提，這不是民進黨接不接受的問題，是台灣社會根本不可能接受。（記者方賓照攝）

