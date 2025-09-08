賴清德接受自由時報專訪表示，所謂「挑釁中國」是中國的「戰略宣傳」、對台施壓的理由，並非事實。（記者方賓照攝）

2025/09/08 12:00

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今年因應五大國安統戰威脅提出17項因應策略，遭在野黨批評「挑釁中國」。對此，賴清德接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪時表示，所謂「挑釁中國」是中國的「戰略宣傳」、對台施壓的理由，並非事實，因果不能顛倒錯置，自我保護不該被視為對威權擴張者的挑戰、挑釁。

保護台灣人民生命財產安全 不應被視為挑釁

被問到在野黨批評「國安17條」是在挑釁中國，賴清德回應，很少看到中國對台灣的武力威脅，被解讀為挑釁台灣或挑釁國際社會，台灣因為受到中國威脅提出17項因應策略，卻被指為威脅，這是不對的，這是因果倒置，守護國家安全、維護民主自由的憲政體制、保護台灣人民生命財產安全，不應該被視為挑釁。

請繼續往下閱讀...

賴清德談到，英國前首相強生（Boris Johnson）去年出版的著作《Unleashed》有談到俄羅斯侵略烏克蘭的理由，很多人以為是烏克蘭要加入北約組織，俄羅斯感到威脅才出兵攻打，但強生不認同這樣的說法，我們也很清楚，這是俄羅斯在國際社會的戰略宣傳，不幸的是，很多人接受這個宣傳，事實是，烏克蘭感受到俄羅斯的威脅，才申請加入北約組織。

賴清德以此為例說明，台灣的17項因應策略不是挑釁中國，並強調，國際咸認破壞台海現狀的是中國、不是台灣，那為什麼會有這樣的說法出來？這就是中國的戰略宣傳，宣稱台灣沒有釋出善意、挑釁中國，所以中國才對台施加壓力，或是美國某位要員來台，他才這樣做，其實都不是事實，這個因果不能顛倒錯置。

賴清德重申，台灣感受到來自中國的五大威脅，包括中國對國家主權之威脅、對國軍滲透及間諜活動之威脅、混淆國人對國家認同之威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，以及藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅，是因為多年來除了文攻武嚇外的這五大威脅，他才召集國安高層會議擬定17項因應策略，這是保護台灣主權、維護民主自由生活必要做的事情，自我保護不應該視為對威權擴張者的挑戰、挑釁，不應該是如此的。

系列報導：

獨家專訪》賴總統：大罷免後台灣要「休養生息」 4新政解決民眾問題

獨家專訪》大罷免後新起點 賴清德5大法則突破同溫層

獨家專訪》經濟發展3新面向 賴總統：主權基金為傳產打開國際通路

獨家專訪》家庭幫傭條件放寬「1孩也行」 賴清德：釋出婦女勞動力

獨家專訪》新青安水龍頭沒全開 賴總統：資源均衡、產業並進

獨家專訪》相信李洋扛得住運動部 賴清德：沒有三兩三不敢上梁山！

獨家專訪》賴清德：中國不應輕忽台灣善意 手拿槌子只見釘子

獨家專訪》兩岸交流設一中前提 賴清德：台灣社會根本不可能接受

獨家專訪》「挑釁中國」是中方宣傳話術 賴清德：不能顛倒因果

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法