行政院日前為新青安貸款鬆開水龍頭，賴清德總統表示，政府希望首購族、換屋族優先取得資金。（資料照，記者侯承旭攝）

2025/09/08 10:00

〔記者陳昀／台北報導〕行政院日前為新青安貸款鬆開水龍頭，預計1300億元活水流出。對於會不會持續擴大，讓年輕人買房、換屋更順暢，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪時表示，希望首購族、換屋族優先取得資金，但國家也要有足夠資金推動經濟發展，後續也會持續檢討，杜絕炒房投機客。

談及照顧年輕人，賴清德表示，年輕人是國家的未來，從就學、就業到創業，政府都責無旁貸要提供協助，因此現在做到高中職免學費、私立大學學費補助，國家用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會就會好，這是教育平權的概念，不希望台灣社會有任何家庭或任何個人，因為家庭困難，沒有辦法念書，這是政府要去做的。

年輕人的每個階段 政府都提供後援

賴清德表示，政府現在也提供學校宿舍的租金補貼，如果學生嫌學校宿舍很糟，現在也有推動公私立大學校舍的整建、修建或改建計畫，這是民進黨立委吳思瑤推動的、他正在做2.0，如果學生住在家裡，政府就協助解決交通的費用，也就是推動TPASS（行政院通勤月票），另有新青安貸款、創業協助計畫等，年輕人在人生每個階段，就學、就業、養家活口，政府都提供後援。

賴清德表示，近來行政院長卓榮泰宣布新青安不在總額管制範圍內，預計釋放1300億；被問到會不會持續鬆開水龍頭讓年輕人買房、換屋更順暢，賴說，我們一定要取得均衡，國家要幫助民眾購屋，但也必須有足夠資金讓企業推動經濟發展，才更有力量讓政府來照顧社會大眾。

賴清德進一步說，行政院開了這個水龍頭，他是希望自住的首次購屋者，或是只有一間房子，但可能因為房子太小、孩子大了，他要換屋的人，政府責無旁貸讓他們優先取得資金，但是對於炒房的投機客，政府一定要特別避免他利用這個資金來影響社會、影響房價，這部分會持續檢討。

針對弱勢，賴清德說，一個文明、偉大的國家，不在於軍力的強大、土地面積的大小、人口的多寡，而是在於有沒有重視人權，其中一個指標就是對弱勢的照顧，這次丹娜絲颱風與豪大雨對南部造成災情，有4萬多間房子屋頂遭破壞，政府除了通過特別預算，也設前進指揮所，將中央與地方工程的工班暫時停工，前往協助，另低收入戶、中低收入戶、邊緣戶、弱勢戶，修復費用不管多少錢，都由政府來負擔。

系列報導：

獨家專訪》賴總統：大罷免後台灣要「休養生息」 4新政解決民眾問題

獨家專訪》大罷免後新起點 賴清德5大法則突破同溫層

獨家專訪》經濟發展3新面向 賴總統：主權基金為傳產打開國際通路

獨家專訪》家庭幫傭條件放寬「1孩也行」 賴清德：釋出婦女勞動力

獨家專訪》新青安水龍頭沒全開 賴總統：資源均衡、產業並進

賴清德總統接受自由時報獨家專訪，強調年輕人在人生每個階段，就學、就業、養家活口，政府都提供後援。（記者方賓照攝）

