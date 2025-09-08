獨家專訪》給國人的一段話 賴清德盼台灣民主永續
賴清德總統卸下嚴肅的西裝領帶，以輕鬆的方式受訪，對於台灣的願景，他表示希望是一個民主的台灣，也是一個永續的台灣。（記者方賓照攝）
〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕後，台灣面臨來自國內外諸多挑戰，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪，談及他心目中下一階段的台灣時表示，「我希望他是一個民主的台灣，也是一個永續的台灣」，讓每個人都能獲得尊重與照顧，也能勇敢追夢。
專訪這天，賴清德一改往日西裝革履的形象，捨去領帶與外套，僅身著水藍色襯衫與西裝褲，襯衫最上方的鈕扣也鬆開，顯得比平常輕鬆許多。他笑著說：「幕僚說我平常看起來太嚴肅了。」現場氛圍也因此顯得柔和許多。
賴清德在訪談中細數未來拚經濟的施政重點、內閣改組後的新作為，也表達他對兩岸、國安、外交、朝野互動等議題的看法。談到對台灣下一階段的願景，賴清德表示：「我希望他是一個民主的台灣，也是一個永續的台灣。每一個人在這個國家裡面，都可以得到充分的尊重與照顧，也可以追求夢想。」
面臨挑戰 賴：率領團隊克服種種難關
最後，賴清德也留了一段話給台灣民眾。賴清德說，非常感謝大家的支持。即便目前台灣面臨各項挑戰，他一定會加油，率領團隊克服種種的難關，讓台灣能夠持續進步，不僅守護國家的主權、維護台灣的安全，確保民主自由能夠永續發展，也會好好發展經濟，把經濟發展的果實為人民所共享。「我們一起加油，謝謝你們！」
