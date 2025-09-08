獨家專訪》本以為界線在憲法 賴總統：3路線展開朝野對話

賴清德總統接受自由時報專訪時坦言，本來以為界線在憲法，顯然在野黨不是這個態度，可能是朝野之間的最大癥結。（記者方賓照攝）

2025/09/08 14:30

〔記者陳昀／台北報導〕國會朝小野大、朝野對立氣氛濃厚，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪時坦言，本來以為界線在憲法，顯然在野黨不是這個態度，可能是最大癥結，後續推進朝野對話，希望立法院落實程序正義、朝野協商發揮功能，行政院長卓榮泰也不妨與立法院長韓國瑜建立直接溝通的管道。

被問到在野黨與政府的關係最大的癥結點是什麼？賴清德認為，在野黨當然也有他們的政策要推，他在就職演說也說過，侯友宜市長、柯文哲主席競選總統的政見，好的我們也來推動，有共識的先做，彼此間有落差可以協調，如果真的南轅北轍，那就擺在比較後面，讓雙方的合作既有助於政黨的理念，也有助於國家發展。

賴清德感嘆，比較可惜是，「本來以為界線是在憲法」，但現在顯然在野黨不是這種態度。過去民進黨也在野過，也有執政朝小野大過，可是不管民進黨在朝、在野，基本上和當時的執政黨或其他政黨之間的競爭，基本上都是本諸於憲法，這是因為憲法的分際，並不是朝野攻防的一條分界線，「我想最大的癥結是在這裡」。

立法院的「法定體制」一定要恢復功能

被問到要如何在這樣的艱困局勢下展開朝野對話，賴清德表示，首先，法定體制一定要恢復功能，所謂法定的體制就是「立法院職權行使法」本來就有規定議事程序，沒有程序正義，其實就很難談實質的正義；第二，「立法院職權行使法」有賦予立法院長主持朝野協商的權利與義務，讓朝野的主張有辦法進一步落實，如果一面倒都是執政黨或在野黨的法案通過，其實社會是不會安定的，所以他希望朝野協商發揮功能。

民生為優先 政治攻防擺兩邊

賴清德接著說，第三是行政院長不妨多與執政黨委員溝通以外，也要與在野黨，甚至是跟立法院長韓國瑜有一個直接溝通的管道，院長與院長之間大家來溝通，就經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」，看看國民黨有什麼樣的政策，「民生為優先，政治攻防擺兩邊」，相信後續立法院或許有個新的樣貌，彼此之間溝通、協調，讓各政黨的主張得以落實，相信對政黨之間或對社會應該是好的事情。

被追問有考慮採取其他途徑推進朝野對話嗎？賴清德說，因為新的會期還沒正式開始（開議），大罷免之後，民進黨在反省、檢討，在野黨，我們也看看他們的反應，「後續如果有助於朝野溝通的，我們都不會排斥。」

