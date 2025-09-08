獨家專訪》美國關稅就等總結會議！賴總統：已向美方表達2訴求

美國對各國課徵暫時性關稅，我國行政院副院長鄭麗君已領軍進行多次實體談判及視訊談判，賴清德總統表示，希望能夠儘速完成，同時不疊加關稅。圖為鄭副院長與美國貿易代表署代表葛里爾會面時畫面。（行政院提供）

〔記者陳昀／台北報導〕美國對等關稅最終稅率未定，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪表示，目前技術性的協議、磋商都已完成，等最後的總合性會議，我方也不斷向美方表達，希望儘速完成（談判），同時不疊加關稅。

針對美國對台課徵暫時性關稅，我方評估何時會有明確談判協議？賴清德回應，行政院副院長鄭麗君已領軍進行多次實體談判及視訊談判，目前技術性的協議、磋商都已經完成，等最後一個總合性的會議。由於暫時性關稅仍對台灣帶來很大衝擊，我們也不斷向美國政府表達，希望能夠儘速完成（談判），同時不疊加關稅。

面對在野黨批評我方在關稅談判前先做出讓步，包含台積電赴美設廠、政府投資阿拉斯加等，賴清德說，在野黨站在監督政府的立場提出質疑，這本身無可厚非，不過這樣的指控與事實有落差，因為台積電對美投資，早在關稅談判之前就已底定，台積電董事長魏哲家也曾與他在總統府開記者會向國人說明，這部分是非常清楚的。

若向阿拉斯加購買天然氣 也是基於國安需要

賴清德指出，我方談判策略其中本就包含前往阿拉斯加投資，做此決定是基於能源的安全，因為我們現在向中東購買，船運比較困難，如果能向阿拉斯加購買天然氣，路線比較近也比較安全，其實也是基於國安的需要，很早之前就有規劃，後來因為美國政府的邀請，再加上關稅談判，所以當時我們的確有表達我們願意去投資阿拉斯加。

