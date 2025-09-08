賴清德總統表示將協助傳統產業合併、提高競爭力，並透過「台灣主權基金」讓我國傳產商品走向國際市場。圖為賴總統出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」資料畫面。（記者陳逸寬攝）

2025/09/08 09:00

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪時指出，台灣未來經濟發展將聚焦三個新面向，一、協助中小微型企業因應美國對等關稅衝擊；二、協助中小微型企業推動企業轉型、數位化及淨零；三、協助傳統產業合併、提高競爭力，並透過「台灣主權基金」投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際市場。

賴清德說明，未來經濟發展的重點有三個新面向，第一，如何協助受美國對等關稅影響的中小微型企業度過難關，因此美國總統川普4月2日宣布政策後，行政院長卓榮泰劍及履及，4月4日立刻提出880億元照顧方案，經過20幾場座談後提高到930億元，相關法案已在立法院三讀通過，後續預算審查完成，很快就能施行。

請繼續往下閱讀...

協助中小微型企業提升競爭力

第二，協助中小微型企業在全球化競爭時代提升競爭力。賴清德指出，面對人工智慧、淨零轉型的挑戰，行政院每年編列約100多億元，協助中小微型企業升級轉型、數位化、因應淨零轉型，讓他們的產品可以行銷全世界。

第三，賴清德表示，有些中小企業固然是隱形冠軍，但也有部分產業非常辛苦，政府要特別提供協助，舉例來說，中部的工具機、南部的螺絲，許多企業缺乏接班人、規模小而競爭力不足，他們希望政府協助合併，現在行政院已通過法案，合併後可以免繳證交稅，並協助產業由小變中、由中變大，更有競爭力。

確保傳統產業商品能在國際行銷

賴清德接著說，無論是工具機或螺絲，過去都是由經銷商下訂單、普遍缺乏通路，所以政府要協助找通路，除了透過外貿協會協助參與國際展覽外，他先前也拋出台灣成立主權基金的構想，其中一個做法就是在國際上購買或投資通路，確保我國傳統產業商品能在國際上行銷，這是未來經濟的重點。

系列報導：

獨家專訪》賴總統：大罷免後台灣要「休養生息」 4新政解決民眾問題

獨家專訪》大罷免後新起點 賴清德5大法則突破同溫層

獨家專訪》經濟發展3新面向 賴總統：主權基金為傳產打開國際通路

對於傳統產業的發展，賴總統提出除了要協助業者因應美國對等關稅衝擊，還希望推動中小微型企業轉型、數位化及淨零，圖為賴總統在去年副總統任內參觀台灣國際工具機展的畫面。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法