獨家專訪》「海纜七法」即將上路 賴總統：3面向守護通訊命脈

中國破壞台灣海底電纜事件頻傳，圖為我國海巡在台南外海將疑拖斷台澎第三海纜的宏泰貨輪押回安平港調查資料畫面。（海巡署提供）

2025/09/08 14:00

〔記者陳昀／台北報導〕中國海警船、漁船頻繁越界，衝擊我國海底電纜安全，中國近期又公開「深海電纜切割器」，威脅全球海洋秩序。賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪表示，國安單位已將中國相關船隻列案監管，行政院也正研擬提出「海纜七法」，另將與國際合作提升海纜防護韌性。

談及維護海底電纜的安全與修復韌性，賴清德說明三大面向，首先，國安單位已將中國參與軍演過的油輪、貨輪，或是曾經劃破海底電纜的船隻予以列案、特別監管；第二，行政院最近將提出保護海底電纜的相關七個子法，目前正在討論，不久之後就會公布；

賴清德強調，第三，除了我們自身的努力外，我們也與國際合作，海底電纜不只台灣用，台灣與國際間的連結非常密切，台灣的海纜也會影響到國際間的通訊。此外，國際社會也看到，中國不只在台灣海域影響海底電纜，在其他國家的海域也有，因此國際將共同防杜這樣的問題。

據了解，今年1月海巡署曾與數發部、通傳會等召開跨部會會議，就法律、維護與查緝層面，積極研商如何落實海底電纜的監控維護及相關修法事宜，行政院也就海纜維護召開跨部會會議，檢視各部會修法進度，包含AIS（自動識別系統）的運用、是否在船舶法訂定等。

賴清德總統接受自由時報獨家專訪表示，行政院正研擬提出「海纜七法」，並透過與國際合作等三面向提升海纜防護韌性。（記者方賓照攝）

