獨家專訪》賴清德引蔣經國反共名言：中國擴張不單是台灣問題

中國除了在台海演習外，也在東海、南海擴軍，其航空母艦已經跨越第一島鏈、第二島鏈到第三島鏈，其擴張意圖已為各國所知，圖為中國軍艦（右）在基隆外海彭佳嶼附近出現，我國海巡宜蘭艦併行、廣播驅離。（海巡署提供）

2025/09/08 12:30

〔記者陳昀／台北報導〕近來中國積極挑戰美國主導的國際秩序，面對台灣如何推進與友盟的合作，賴清德總統接受自由時報總編輯鄒景雯率領的採訪團隊獨家專訪時提及，前總統蔣經國過去「堅守民主陣容」主張，強調中國問題不單是台灣的問題，已經是世界的問題，我們會和民主陣營站在一起，發揮威懾力量。

蔣經國曾提「堅守民主陣容」主張

賴清德指出，中國是有計劃地推動改變國際秩序，像是他成立亞洲基礎設施投資銀行，就是要與亞洲開發銀行競逐；推動一帶一路、推動人民幣作為國際兌換貨幣，和美國一較長短，無非是要在軍事、經濟等各個面向，取代目前民主社會以規則為基礎的國際秩序。

賴清德接著說，中國除了在台海演習外，也在東海、南海擴軍，並與俄羅斯到日本海、到韓國周邊聯合軍演，甚至其航空母艦已經跨越第一島鏈、第二島鏈到第三島鏈，試圖在國際社會取代美國領導的以規則為基礎的國際秩序，也就是說，台灣即便給了中國，中國也不會因此而停止它的擴張，只不過是如虎添翼，更有向外擴張的力量。

中國即使併吞台灣 也不會停止擴張

賴清德說明，美國的國家安全戰略第一點就是強化美國的國土安全，川普總統也宣布成立Golden Dome（金穹，太空飛彈防禦系統開發方案），第二是嚇阻中國擴張、第三是各友盟國家要分擔經費、第四是美國必須再工業化，當中嚇阻中國擴張有個前言，如果中國併吞台灣，在印太將發生骨牌效應、危及美國的安全，所以我們要很清楚，中國持續不斷的擴張，即使併吞台灣也不會因此停止，這是國際社會知道的。

賴清德表示，國際社會也有共識，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不管是美國總統、日本首相或G7領袖高峰會議，他們的結論都不約而同提到這一點，因此即使中國武力持續增強，並集結俄羅斯、北韓等國，但是其他民主陣營也注意到這個現象。

賴清德提及，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）日前特別率隊來台訪問，表達幾個重要概念，一、美國支持台灣，比照台灣關係法及六項保證持續支持台灣，二、台灣固守民主不該被視為對中國的挑戰，另願意和台灣持續進行國防合作。賴強調，台灣要做好自己的工作，因為印太穩定牽涉世界和平，台灣有自身的角色與責任，國際社會也有他們的角色與責任，彼此互相合作。

賴清德提及，其實要講可以追溯到蔣經國就講過的「堅守民主陣容」，台灣幾十年來一直都是如此，即便中國武力的確在增強、結交的盟友也越來越多，但這不是台灣單獨面對的，已經是國際的問題，中國的問題不單是台灣的問題，中國的擴張已經是世界和平的問題，希望國人能夠支持政府，並穩定下來，「德不孤必有鄰，我們跟民主陣營站在一起，用威嚇來達到和平。」

賴清德總統接受自由時報專訪時提及前總統蔣經國過去「堅守民主陣容」主張，強調中國問題不單是台灣的問題，已經是世界的問題。（記者方賓照攝）

