氣象署增晚間9點預報恐延後宣佈颱風假 中市府回應了

氣象署增晚間9點預報恐讓颱風假延後宣佈，中市府回應了。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/29 18:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕康芮颱風增強，氣象署今宣佈已往均在晚間7點提供風雨情況讓縣市政府決定停班停課，這次將增加晚上9點多一次風雨預測，給地方政府判斷決定是否停班課；對此，不少人關切台中市颱風假宣佈時間是否延後，台中市政府回應，颱風停班課與否，會依中央規定時間發布。

已往台中市颱風假多會在晚間8點前公佈，針對氣象署提供地方政府風雨預測資料的時間，除目前晚間7點外，擬規劃再新增晚上9點一次，希望各地方政府能更準確決定颱風假，外界關切台中市宣佈時間點是否也會延後。

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台中市人事處指出，目前各縣市停班課的標準是依據交通部中央氣象署提供的風力及雨量預測資料作為決策依據，資訊越精準越能避免造成停班課爭議；另外，目前發布時間則依據中央訂頒的「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，於前1日晚間7點至10點前發布，目前中央並未修正相關規定。

消防局表示，台中市災害應變中心各級開設後，消防局將有24小時輪值人員綜理相關應變事項，隨時關注颱風動態；有關氣象署擬新增通報一事，消防局會配合氣象單位發布最新資料辦理緊急應變工作，並彙整相關資料提供首長作為決策參考。

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