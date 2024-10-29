芬蘭2國會議員首訪台 吳志中：說明威權國家升高區域緊張情勢

外交部政務次長吳志中午宴芬蘭國會友台小組訪團。（外交部提供）

2024/10/29 18:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕芬蘭國會議員戴雅拉與倪凱能近期首度訪台。外交部政務次長吳志中今（29）日中午設宴歡迎，並表示，訪團成員首度來台，說明威權國家升高區域緊張情勢；戴雅拉與倪凱能皆表示，高度認同民主國家團結的重要性。

芬蘭國會友台小組訪團團員包括議員戴雅拉（Fatim Diarra）夫婦與議員倪凱能（Saku Nikkanen）等3人。雙方席間就民主夥伴聯合對抗威權主義擴張、民主供應鏈韌性及台芬雙邊合作等議題交換意見。

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吳志中表示，歡迎芬蘭國會友台小組成員首度訪台，說明威權國家升高區域緊張情勢，台灣已積極強化自我防衛能力，樂見今年荷蘭、德國、日本等國軍艦通過台海，展現捍衛台海航行自由權，並感謝近日歐盟行政部門首度就中國扭曲聯大第2758號決議發表演說，期待芬蘭國會友台小組成員返國後，持續推動台芬雙邊關係。

戴雅拉與倪凱能均表示，高度認同民主國家團結的重要性，並指出台芬可在科技、教育等領域深化合作。

外交部指出，訪團一行抵台當日適逢台灣同志日活動，對台灣多元開放且具活力的文化印象深刻，並希望台灣與芬蘭之間能早日直航，以促進雙邊人民交流。

訪團在台期間也規劃拜會監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊、立法院副院長江啟臣、環境部長彭啓明、台北市長蔣萬安、國科會副主委陳炳宇等，並參訪新竹科學園區。

外交部政務次長吳志中（右）歡迎芬蘭國會友台小組成員戴雅拉（左）率團訪台。（外交部提供）

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